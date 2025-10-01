कैटरीना के बाद सलमान खान की यह एक्ट्रेस भी बनने वाली हैं मम्मी! जल्द देंगी फैंस को गुडन्यूज

Sonam Kapoor 2nd Pregnancy: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor) भले ही अब सिल्वर स्क्रीन पर नहीं दिखाई देती हैं. लेकिन, वह अपने फैंसी लाइफस्टाइल और ग्लैमरस अवतार के लिए हमेशा ही लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. अपने फैशन और स्टाइल के लिए सोशल मीडिया पर छाई रहने वालीं एक्ट्रेस सोनम कपूर के घर जल्द ही नन्हें बच्चे की किलकारियां गूंजने वाली हैं. जी हां, ऐसी रिपोर्ट्स सामने आई हैं जिनमें दावा कियाजा रहा है कि सोनम दूसरी बार मम्मी बनने वाली हैं. साथ ही एक्ट्रेस जल्द ही पति आनंद आहूजा (Sonam Kapoor Husband) के साथ फैंस को ऑफिशियली गुडन्यूज दे सकती हैं.

दूसरी बार मां बनने वाली हैं सोनम कपूर!

पिंकविला की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बॉलीवुड स्टार अनिल कपूर (Anil Kapoor) की बेटी और एक्ट्रेस सोनम कपूर दूसरी बार मां बने वाली हैं. रिपोर्ट की मानें तो सोनम (Sonam Kapoor Pregnancy) अपने सेकेंड ट्राइमेस्टर में हैं और जल्द ही पति आनंद आहूजा के साथ प्रेग्नेंसी की ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकती हैं. एक सोर्स ने पोर्टल को बताया है कि सोनम अपनी प्रेग्नेंसी के दूसरे ट्राइमेस्टर में हैं और यह खबर दोनों ही परिवारों के लिए ढेरों खुशियां लेकर आई है. बता दें, यह सिर्फ अभी तक रिपोर्ट्स हैं और अभी तक एक्ट्रेस या उनकी फैमिली की तरफ से प्रेग्नेंसी को लेकर कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं दिया गया है.

सोनम कपूर ने 2018 में की थी आनंद आहूजा से शादी

एक्ट्रेस सोनम कपूर (Sonam Kapoor Marriage) ने कई सालों की डेटिंग के बाद आनंद आहूजा से साल 2018 में शादी की थी. शादी के 4 साल बाद एक्ट्रेस ने बेटे वायु को अगस्त 2022 में जन्म दिया था. वायु की प्रेग्नेंसी के टाइम एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर जमकर अपनी फोटोज और वीडियोज शेयर की थीं, जिसमें वह अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आती थीं.

सोनम कपूर की फिल्में

सोनम कपूर (Sonam Kapoor Movies) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस ने साल 2007 में रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के साथ संजय लीला भंसाली की फिल्म सांवरिया से बॉलीवुड में डेब्यू किया था. हालांकि, रणबीर और सोनम की पहली फिल्म कुछ खास कमाई नहीं कर पाई थी. सांवरिया के बाद सोनम ने अभिषेक बच्चन के साथ दिल्ली 6, आएशा, खूबसूरत, वीरे दी वेडिंग, नीरजा, भाग मिल्खा भाग, आई हेट लव स्टोरी, सलमान खान (Salman Khan) के साथ प्रेम रत्न धन पायो, रांझणा और ब्लाइंड जैसी फिल्मों में काम किया है.