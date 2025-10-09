फिल्म रिलीज से 11 दिन पहले एक्ट्रेस का नहाते हुए Video ‘लीक’, देख फैंस को नहीं होगा यकीन

Sonam Bajwa Sensuational Video Viral: पजांबी फिल्म इंडस्ट्री की फेमस एक्ट्रेस सोनम बाजवा (Sonam Bajwa) इन दिनों अपनी नई फिल्म एक दीवाने की दीवानियत के लिए सोशल मीडिया पर छाई हुई हैं. सोनम बाजवा की अपकमिंग फिल्म दिवाली पर यानी 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. एक दीवाने की दीवानियत में सोनम बाजवा के साथ हर्षवर्धन राणे (Harshvardhan Rane) भी लीड रोल में दिखाई दे रहे हैं. लेकिन, यहां हम एक्ट्रेस या उनकी नई फिल्म के बारे में नहीं, बल्कि उनके एक ऐसे वीडियो के बारे में बात करने जा रहे हैं जिसे देख सोनम बाजवा के फैंस को झटका लग सकता है.

सोनम बाजवा का नहाते हुए वीडियो वायरल

एक्ट्रेस सोनम बाजवा (Sonam Bajwa Video) की फिल्म रिलीज में 11 दिन बचे हैं और ऐसे में उनका नहाने का वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो गया है. अगर आपको ऐसा लग रहा है कि किसी ने सोनम के साथ शरारत या घिनौनी हरकत की है, तो यहीं रुक जाइए. क्योंकि, यह वीडियो सोनम बाजवा ने खुद इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं. हालांकि, यह वीडियो लगभग 2 साल पुरानी है जिसमें सोनम खुले में शॉवर लेती दिखाई दे रही हैं.

सोनम बाजवा ने सेंसुएशनल लुक से काटा बवाल

वायरल वीडियो में देख सकते हैं कि सोनम बाजवा (Sonam Bajwa Instagram) रेड कलर की बैकलेस ड्रेस पहने एक हल्की रोशनी वाली जगह पर खड़ी हैं. जहां उनके सिर पर शॉवर लगा है. वीडियो में एक्ट्रेस को शॉवर के नीचे नहाते हुए देखा जा सकता है और भीगी सोनम अपनी अदाओं और सेंसुएशनल लुक से फैंस के दिलों में बवाल काटती नजर आ रही हैं. ऐसे तो यह वीडियो काफी पुराना है, लेकिन अक्सर ही सोनम बाजवा के फैंस की फीड पर आ जाता है.

सोनम बाजवा की फिल्में

सोनम बाजवा (Sonam Bajwa Punjabi Movies) के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस एक नामी पंजाबी एक्ट्रेस हैं. उन्होंने कई पंजाबी फिल्मों में काम किया है, जिसमें सरदारजी, हाई एंड यारियां, सुपर सिंह, निक्का जेलदार 2, कैरी ऑन जट्टा 2, गुड्डियां पटोले, मुकलावा, शड्डा, जिंदे मेरिए, हौसला रख, शेर बग्गा, गोड्डे-गोड्डे चा शामिल हैं.

पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री में खूब नाम कमाने के बाद एक्ट्रेस अब बॉलीवुड फिल्मों में भी हाथ आजमा रही हैं. सोनम हाउसफुल 5 और बागी 4 के बाद अब एक दीवाने की दीवानियत में नजर आएंगी.