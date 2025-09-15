सोनाक्षी सिन्हा के फैंस का इंतजार हुआ खत्म, हिंदी और तेलुगु भाषा में दर्शक देख सकेंगे फिल्म

Sonakshi New Film Jatadhara: बॉलीवुड अभिनेत्री सोनाक्षी सिन्हा के फैंस का अब इंतजार खत्म हो चुका है. दक्षिण भारतीय स्टार सुधीर बाबू की जोड़ी वाली फिल्म ‘जटाधरा’ की रिलीज डेट का आखिरकार एलान हो गया है. यह फिल्म इस साल नवंबर में सिनेमा घरों में रिलीज की जाएगी. यह खास इसलिए भी है क्योंकि ‘जटाधरा’ से सोनाक्षी सिन्हा तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री में अपना डेब्यू कर रही हैं.

रिलीज डेट और पैन-इंडिया रिलीज

फिल्म के मेकर्स ने हाल ही में अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट से एक पोस्ट के जरिए ‘जटाधरा’ का टीजर वीडियो साझा किया है, जिसके साथ ही इसकी रिलीज डेट का भी खुलासा किया गया है. यह फिल्म 7 नवंबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देगी. ‘जटाधरा’ को सिर्फ एक या दो भाषाओं में नहीं, बल्कि हिंदी और तेलुगु भाषा में भी रिलीज किया जाएगा. फिल्म को पैन-इंडिया स्तर पर दुनियाभर के सिनेमाघरों में उतारा जाएगा. यह एक बड़ी रिलीज होगी जो देश के हर कोने तक पहुंचने की कोशिश करेगी.

सोनाक्षी का खास कैप्शन और फिल्म की स्टारकास्ट

फिल्म की रिलीज डेट की घोषणा करते हुए, सोनाक्षी सिन्हा ने भी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर पोस्ट शेयर किया. उन्होंने लिखा कि “अंधकार की गहराइयों के बाद एक उदय जरूर होता है.” यह कैप्शन फिल्म की कहानी के सार की तरफ इशारा करता है, जो दर्शकों के बीच उत्सुकता बढ़ा रहा है. तो वहीं दूसरी फिल्म में सोनाक्षी और सुधीर बाबू की जोड़ी को देखने के लिए दर्शकों में काफी उत्साह देखने को मिल रहा है. उनके साथ फिल्म में दिव्या खोसला, शिल्पा शिरोडकर, इंदिरा कृष्णा, रवि प्रकाश, नवीन नेनी और रोहित पाठक जैसे कई अन्य कलाकार भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे. फिल्म के निर्देशन की कमान अभिषेक जयसवाल और वेंकट कल्याण ने संभाली है, जबकि इसका निर्माण उमेश कुमार बंसल, शिविन नारंग, अरुणा अग्रवाल, प्रेरणा अरोड़ा, शिल्पा सिंघल और निखिल नंदा मिलकर कर रहे हैं.

दर्शकों में फिल्म को लेकर बढ़ा उत्साह

‘जटाधरा’ की रिलीज डेट की घोषणा होते ही दर्शक बेहद उत्साहित नज़र आ रहे हैं. सोशल मीडिया पर यूजर्स लगातार अपनी खुशी जाहिर करने में जुटे हुए हैं. कई यूजर्स ने लिखा कि “इस जादुई फिल्म का इंतजार है”, जबकि कुछ ने कहा कि वे इस फिल्म का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. इस तरह के सकारात्मक रिएक्शन बताते हैं कि फिल्म को लेकर दर्शकों के बीच काफी दिलचस्पी है और वे इसकी रिलीज का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं.