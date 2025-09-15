दिखाया पाइवेट पार्ट… जब दिनदहाड़े हुई गंदी और घटिया हरकत! बेहद सहम गई थी एक्ट्रेस

Soha Ali Khan Was Molested: बॉलीवुड एक्ट्रेस सोहा अली खान (Soha Ali Khan) इंडस्ट्री की जानी मानी एक्ट्रेस में से एक हैं और बॉलीवुड एक्टर सेफली खान की बहन भी है। एक्ट्रेस ने बॉलीवुड में कई सुपरहिट की हैं, जिसकी वजह से फैंस उन्हें आज भी बेहद पसंद करते हैं। हाल सोहा अली खान खबरों में आई है और उन्हेंने बेहद चौका देने वाला खुलाया किया है, जिसे सुन हर कोई दंग रह गया है।

सोहा अली खान के साथ हुई थी गंदी हरकत (Soha Ali Khan Was Molested)

दरअसल, हाल ही में दिए एक इंटर्व्यू में सोहा अली खान (Soha Ali Khan) खुलासा किया है कि उनके साथ इटली में बेहद गंदी हरकत हुई है, जिसे कहने में भी किसी को भी शर्म आ जाएगी। एक्ट्रेस का कहना है कि दिनदहाड़ एक शख्स ने उन्हें फ्लैश किया था. “हॉटरफ्लाई” को दिए एक इंटरव्यू में बातचीत के दौरान सोहा अली खान से पूछा गया कि क्या कभी किसी ने उन्हें पब्लिकली फ्लैश किया गया है. तब एक्ट्रेस ने जवाब देते हुए कहा – हां दिनदहाड़ एक शख्स उन्हें पब्लिक प्लेस पर अपना प्राइवेट पार्ट दिखा रहा था

सोहा अली खान ने कास्टिंग काउच को लेकर की बात (Soha Ali Khan Talked About Casting Couch)

सोहा अली खान (Soha Ali Khan) ने इंटरव्यू में बातचीत करते हुए पूरी घटना के बारे में बताते हुए कहां ” ऐसा इटली में हुआ था, हां, ज़ाहिर है, ऐसा अक्सर होता है. लेकिन दिनदहाड़े? हां… उसका क्या मोटिव था और वो क्या सोच रहा था? मुझे यह समझ नहीं आया और हम उनके दिमाग में घुसकर यह समझना नहीं चाहते.” इसके अलावा इंटरव्यू में सोहा अली खान ने कास्टिंग काउच को लेकर भी बात की और कहा, “कहीं न कहीं, ये एक प्रिवलेज, क्योंकि मैं एक इंडस्ट्री परिवार से जुड़े हूं, इसलिए शायद मैं बच गई, सबको लगा कि सैफ हैं, शर्मिला जी हैं, शायद इसी वजह से किसी ने मुझे कुछ नहीं कहा और मुझे सच में ऐसा कोई एक्सपीरियंस नहीं हुआ और मैं इसके लिए भगवान का शुक्र भी करती हूं .”

सोहा अली खान वर्क फ्रंट (Soha Ali Khan Work Front)

वर्क फ्रंट की बात करें तो हाल ही में सोहा अली खान, नुसरत भरुचा, गश्मीर महाजनी और जितेंद्र कुमार के साथ छोरी 2 में नज़र आईं थीं. जिसमें उनके अभिनय को काफी ज्यादा पसंद किया गया था। इस हॉरर थ्रिलर का निर्देशन विशाल फुरिया ने किया है। फिल्म छोरी 2 साल 2017 में रिलीज हुई मराठी फिल्म लपाछपी पर आधारित है। इस फिल्म के जरिए सोहा अली खान ने करीब 7 साल के ब्रेक के बाद अभिनय में वापसी की है। फिल्म छोरी 2 से पहले सोहा अली खान 2018 में रिलीज़ हुई साहेब बीवी और गैंगस्टर 3 में नज़र आई थीं.