Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल

Holi Celebrations: मुंबई में होली का त्योहार खास अंदाज में मनाया गया. इस मौके पर अभिनेत्री सोहा अली खान और नेहा धूपिया को अपने-अपने बच्चों के साथ रंगों के इस पर्व का आनंद लेते देखा गया. दोनों का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पैपराज़ी ने साझा किया है. वीडियो में दोनों अपने बच्चों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं

पारंपरिक अंदाज में दिखीं अभिनेत्रियां

वीडियो में सोहा और नेहा आरामदायक पारंपरिक पोशाकों में नजर आ रही हैं. दोनों अपने बच्चों के साथ गुलाल लगाती और खेलती दिखाई देती हैं. नन्हे-मुन्ने भी रंगों में सराबोर होकर जमकर मस्ती कर रहे हैं. फैंस ने इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटाया. कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और शुभकामनाओं की भरमार है. कई यूजर्स ने इस पल को “बेहद आनंददायक” और “बहुत प्यारा” बताया.

सोहा अली खान

सोहा अली खान, क्रिकेट के दिग्गज मंसूर अली खान पटौदी और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी हैं. उन्होंने अभिनेता कुणाल खेमू से विवाह किया है. इस जोड़े ने सितंबर 2017 में अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू का स्वागत किया था. सोहा अक्सर सोशल मीडिया पर एक मां के रूप में अपने जीवन की झलकियां साझा करती रहती हैं. पेशेवर तौर पर उन्होंने 2025 में हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘छोरी 2’ में एक खलनायक की भूमिका निभाई.

नेहा धूपिया के प्रोजेक्ट्स

नेहा धूपिया ने 2018 में अभिनेता अंगद बेदी से शादी की. वह दो बच्चों की मां हैं—बेटी मेहर (जन्म 2018) और बेटा गुरिक (जन्म 2021). अभिनय के साथ-साथ नेहा डिजिटल और टेलीविजन जगत में भी सक्रिय हैं. 2025 के अंत में वह नेटफ्लिक्स की पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ ‘सिंगल पापा’ में कुणाल खेमू के साथ नजर आईं. होली के इस खास मौके पर दोनों अभिनेत्रियों का अपने परिवार के साथ सादगी और खुशी से त्योहार मनाना फैंस को खूब पसंद आ रहा है.