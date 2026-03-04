Home > मनोरंजन > Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल

Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल

Holi Celebrations: मुंबई में अभिनेत्री सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने अपने बच्चों के साथ होली का त्योहार मनाया. इस दौरान का उनका एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है.

By: Ranjana Sharma | Published: March 4, 2026 3:50:56 PM IST

Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल


Holi Celebrations: मुंबई में होली का त्योहार खास अंदाज में मनाया गया. इस मौके पर अभिनेत्री सोहा अली खान और नेहा धूपिया को अपने-अपने बच्चों के साथ रंगों के इस पर्व का आनंद लेते देखा गया. दोनों का एक प्यारा वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसे पैपराज़ी ने साझा किया है. वीडियो में दोनों अपने बच्चों के साथ मस्ती करती नजर आ रही हैं

You Might Be Interested In

पारंपरिक अंदाज में दिखीं अभिनेत्रियां

वीडियो में सोहा और नेहा आरामदायक पारंपरिक पोशाकों में नजर आ रही हैं. दोनों अपने बच्चों के साथ गुलाल लगाती और खेलती दिखाई देती हैं. नन्हे-मुन्ने भी रंगों में सराबोर होकर जमकर मस्ती कर रहे हैं. फैंस ने इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटाया. कमेंट सेक्शन में दिल वाले इमोजी और शुभकामनाओं की भरमार है. कई यूजर्स ने इस पल को “बेहद आनंददायक” और “बहुत प्यारा” बताया.

सोहा अली खान 

सोहा अली खान, क्रिकेट के दिग्गज मंसूर अली खान पटौदी और दिग्गज अभिनेत्री शर्मिला टैगोर की बेटी हैं. उन्होंने अभिनेता कुणाल खेमू से विवाह किया है. इस जोड़े ने सितंबर 2017 में अपनी बेटी इनाया नौमी खेमू का स्वागत किया था. सोहा अक्सर सोशल मीडिया पर एक मां के रूप में अपने जीवन की झलकियां साझा करती रहती हैं. पेशेवर तौर पर उन्होंने 2025 में हॉरर थ्रिलर फिल्म ‘छोरी 2’ में एक खलनायक की भूमिका निभाई. 

You Might Be Interested In

नेहा धूपिया के प्रोजेक्ट्स 

नेहा धूपिया ने 2018 में अभिनेता अंगद बेदी से शादी की. वह दो बच्चों की मां हैं—बेटी मेहर (जन्म 2018) और बेटा गुरिक (जन्म 2021). अभिनय के साथ-साथ नेहा डिजिटल और टेलीविजन जगत में भी सक्रिय हैं. 2025 के अंत में वह नेटफ्लिक्स की पारिवारिक कॉमेडी-ड्रामा सीरीज़ ‘सिंगल पापा’ में कुणाल खेमू के साथ नजर आईं. होली के इस खास मौके पर दोनों अभिनेत्रियों का अपने परिवार के साथ सादगी और खुशी से त्योहार मनाना फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

You Might Be Interested In
Tags: mumbai holi celebrationsneha DhupiaSoha Ali Khan
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

कैसे उतारें होली की सुस्ती? यहां जानें घरेलू नुस्खे

March 4, 2026

22वीं किस्त का इंतजार हुआ खत्म? होली के बाद आ...

March 3, 2026

इन गानों के बिना अधूरी है होली, सुनकर थिरकने को...

March 3, 2026

आज कौन सा ग्रहण है? यहां जानें पूरी डिटेल

March 3, 2026

कौन से कुत्ते होते हैं ज्यादा खतरनाक?

March 3, 2026

होली नहीं खेलना चाहते? तो देख डालें ये 5 कॉमेडी...

March 2, 2026
Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल
Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल
Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल
Holi Celebrations: सोहा अली खान और नेहा धूपिया ने बच्चों के साथ खेली होली, वीडियो वायरल