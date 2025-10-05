जब अरबपति एक्स-बॉयफ्रेंड ने खोला दीपिका पादुकोण का कच्चा चिट्ठा, इस वजह से कह दिया-‘पागल औरत’
बॉलीवुड एक्ट्रेस जब फिल्म इंडस्ट्री में नहीं थीं तो उनका नाम कई लोगों से जुड़ा जिनमें से एक विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या भी थे. दोनों का रिश्ता काफी कड़वाहट भरा रहा था और इन्होंने एक-दूसरे पर कई आरोप भी लगाए थे.

By: Kavita Rajput | Published: October 5, 2025 8:32:14 AM IST

Deepika Padukone love affairs: दीपिका पादुकोण (Deepika Padukone)  ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी पर्सनल लाइफ में एक नहीं बल्कि कई लोगों को डेट किया है. उनके आशिकों की लिस्ट निकाली जाए तो गिनती करना मुश्किल हो जाएगा लेकिन इनमें से एक नाम बिजनेस टाइकून रह चुके विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या का भी है.2011 में दोनों कुछ समय तक रिलेशनशिप में रहे लेकिन फिर अचानक इनके ब्रेकअप की खबरें सामने आ गईं. रिलेशनशिप के दौरान दीपिका अक्सर सिद्धार्थ के साथ आईपीएल मैच देखते हुए नज़र आई थीं. एक बार तो सिद्धार्थ ने उन्हें मैच देखते हुए खुल्लम खुल्ला किस भी किया था. बहरहाल, इनके रिश्ते से ज्यादा इनके ब्रेकअप की चर्चा हुई थी क्योंकि दोनों ने ही एक-दूसरे के खिलाफ जहर उगला था. 

डिनर तक का बिल भरवाते थे सिद्धार्थ: दीपिका
2014 में एक इंटरव्यू में दीपिका ने सिद्धार्थ को चीप कह दिया था. उन्होंने कहा था कि मर्सिडीज के बजाए सिद्धार्थ उन्हें ऑटो से ट्रेवल करवाते थे. यहां तक कि अगर उन्हें कोई ड्रेस चाहिए होती थी तो वो उन्हें लोकल मार्केट में लेकर जाते थे और वहां जमकर मोल-भाव करते थे जिसके कारण उन्हें काफी शर्मिंदगी होती थी. दीपिका ने ये भी कहा था कि सिद्धार्थ उन्हें डिनर पर लेकर जाते थे तो बिल भी उन्हीं से भरवाते थे. दीपिका ने कहा था, वो सब बहुत ही चीप था. मैंने रिलेशनशिप चलाने के लिए काफी जतन किए लेकिन सिद्धार्थ का बिहेवियर काफी घटिया था.हम ताज होटल में डिनर पर भी जाते थे वो मुझसे बिल भरवाते थे. इन सब बैटन से मुझे काफी शर्मिंदगी होती थी. 

सिद्धार्थ ने दीपिका को कहा था-पागल औरत
सिद्धार्थ ने भी दीपिका की बातों का बाद में एक इंटरव्यू में पलटवार किया था. उन्होंने दीपिका को पागल औरत कह दिया था. सिद्धार्थ ने कहा था, वो पागल औरत है. मैंने उनसे कहा था कि जब पापा अपने कर्जे चुका देंगे और सरकार उन्हें बरी कर देगी तो मैं उनके सारे पैसे चुका दूंगा लेकिन वो कुछ मानने को तैयार थी. वो शायद भूल गई कि मैंने उन्हें कीमती हीरे, लग्जरी बैग और कई महंगे तोहफे भी दिए हैं. मैंने उनके और उनके दोस्तों के लिए कई वेकेशन प्लान की हैं और काफी पैसा खर्च किया है. 

