Lalbaugcha Raja के दर्शन के लिए पहुंची Shilpa Shetty! महिला पुलिसकर्मी संग किया गलत बर्ताव, वीडियो देख गुस्से से भड़के लोग

Shilpa Shetty Visit Lalbaugcha Raja To Take Blessings: विश्व प्रसिद्ध लालबागचा राजा का दर्शन करने पहुंची शिल्पा शेट्टी, इस दौरान हुई कुछ ऐसा की ट्रोलर्स के निशाने पर आई एक्ट्रेस, सोशल मीडिया पर भड़के लोग। यहां जाने पूरी कहानी।

Published By: chhaya sharma
Published: September 3, 2025 22:53:43 IST

Shilpa Shetty Visit Lalbaugcha Raja To Take Blessings
Shilpa Shetty Visit Lalbaugcha Raja To Take Blessings

Shilpa Shetty Trolled On Social Media: इन दिनों मुंबई में गणेश चतुर्थी का उत्सव बेहद धूमधाम से मनाया जा रहा है और इस 10 दिन के त्योहार में हर कोई बप्पा की भक्ति में मगन नजर आ रहा है। वहीं आम लोग से लेकर फिल्मी सितारे तक मुंबई के विश्व प्रसिद्ध लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) के दर्शन पहुंचे हैं। हाल ही में गणेश उत्सव के खास मौके पर बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) भी लालबागचा राजा के दर्शन करने पहुंची, जहां उन्होंने भारी सिक्योरिटी के साथ बप्पा का आशीर्वाद लिया, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हुआ है कि एक्ट्रेस ट्रोलर्स के निशाने पर आ गई है। 

सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स के निशाने पर आई शिल्पा शेट्टी

दरअसल, शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) विश्व प्रसिद्ध लालबागचा राजा (Lalbaugcha Raja) का आशीर्वाद लेने पहुंची, जहां उन्होंने भारी सिक्योरिटी के साथ बप्पा के दर्शन किया। इस दौरान एक्ट्रेस के कई सारे वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे। एक वायरल वीडियो में एक्ट्रेस किसी में बप्पा की पूजा-अर्जना करती दिख रही है, तो दूसरी में VVIP रास्ते से बाहर आती नजर आ रही है, इस दौरान एक्ट्रेस के साथ काफी ज्यादा सिक्योरिटी भी है, जो लोगों को धक्का मार कर आगे बढ़ रही है। शिल्पा शेट्टी के इस दौरान का वीडियो वायरल होते ही सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा हलचल मच गई है और लोग उन पर काफी ज्यादा भड़क रहे हैं और एक्ट्रेस को ट्रोल कर रहे हैं। एक यूजर ने वायरल वीडियो पर कमेंट करके लिखा, ‘मशहूर हस्तियां पब्लिक लेन में क्यों नहीं हैं, उन्हें VVIP लेन क्यों मिलती है… यह पूरी तरह से अनुचित है.’ दूसरे यूजर ने लिखा, ‘लालबाग का गणपति केवल अमीर लोगों के लिए है।’ 

View this post on Instagram

A post shared by Bollywood News (@bolly_newssss)

महिला पुलिसकर्मी किया गलत बर्ताव

वहीं शिल्पा शेट्टी (Shilpa Shetty) का एक और वीडियो भी इंटरनेट पर तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें एक्ट्रेस एक महिला पुलिसकर्मी के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रही हैं, जिसे देख यूजर्स ओर भी ज्यादा भड़के नजर आ रहे हैं। इस दौरान के वायरल वीडियो से साफ देखा जा सकता है कि शिल्पा शेट्टी दर्शन के लिए अंदर जाती हैं, तभी एक महिला पुलिसकर्मी पीछे से आकर उन्हें सेल्फी लेने के लिए कहती है, इस पर एक्ट्रेस भड़क जाती है और पीछे मुड़कर उंगली दिखाती है और तस्वीरें खिंचवाने से साफ मना कर देती हैं। ऐसे वीडियो के सामने आने के बाद एक्ट्रेस को सोशल मीडया पर खूब बुराभला कहा जा रहा है। 

