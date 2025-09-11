Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play

बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play

शाहरुख खान की फिल्म में काम कर चुकी एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो पोस्ट किया है, जिसे देख लोगों के होश उड़ गए हैं. एक्ट्रेस ने बॉडी से चिपकी ड्रेस में कैमरा के सामने अपने हुस्न का दीदार कराने में कोई कसर नहीं छोड़ी है.

Published By: Prachi Tandon
Published: September 11, 2025 13:31:05 IST

बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) जब से शुरू हुआ है तब से ही शिखा मल्होत्रा (Shikha Malhotra) लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई हैं. ऐसा कहा जा रहा है कि एक्ट्रेस और नर्सिंग ऑफिसर शिखा मल्होत्रा बिग बॉस के घर में वाइल्ड कार्ड एंट्री ले सकती हैं. जहां एक तरफ शिखा के मोस्ट कंट्रोवर्शियल शो का हिस्सा बनने की खबरें वायरल हो रही हैं. वहीं दूसरी तरफ, शिखा का एक ऐसा वीडियो इंटरनेट पर वायरल हो रहा है जिसे पहली नजर में देख फैंस अपनी आंखें मसलने को मजबूर हो गए हैं. वायरल वीडियो में शिखा ने बॉडी से चिपकी ड्रेस में कैमरा के सामने सिजलिंग मूव्स दिखाए हैं.

शिखा मल्होत्रा के वीडियो ने खींचा लोगों का ध्यान

एक्ट्रेस शिखा मल्होत्रा (Shikha Malhotra Video) अभी तक बिग बॉस 19 में दाखिल नहीं हुई हैं. लेकिन, वह सभी कंटेस्टेंट्स पर जमकर कमेंट कर रही हैं. जहां एक तरफ उनके कमेंट्स के वीडियो वायरल हो रहे हैं. वहीं, दूसरी तरफ उन्होंने सोशल मीडिया पर हद से ज्यादा बोल्ड वीडियो पोस्ट कर डाला है. 

View this post on Instagram

A post shared by Shikhaa Malhotra (@shikhamalhotraofficial)

वीडियो में देखा जा सकता है कि एक्ट्रेस शिखा ने गोल्डन कलर की बॉडीकॉन ड्रेस में अपने हुस्न का जलवा दिखाया है. शिखा ने बैकलेस ड्रेस में पलट-पलटकर सेक्सी मूव्स से लोगों का ध्यान खींचा है. वीडियो में जब शिखा पलटती हैं तो नेटीजन्स उनके बिना ब्रा के चिपकी ड्रेस पहनने को भी नोटिस कर लेते हैं. एक्ट्रेस ने शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस के साथ ग्लॉसी मेकअप कैरी किया और बाल ओपन रख अपना लुक पूरा किया है.  

शाहरुख खान की फिल्म में काम कर चुकी हैं शिखा!

शिखा (Shikha Malhotra Movies) भले ही सिल्वर स्क्रीन पर कम नजर आई हैं. लेकिन, बता दें वह शाहरुख खान के साथ फैन फिल्म में काम कर चुकी हैं. जी हां, फैन फिल्म में शिखा का छोटा-सा रोल था. शाहरुख खान की फिल्म में काम करने के बाद शिखा ने साल 2020 में कांचली नाम की फिल्म से बॉलीवुड में कदम रखा था. हालांकि, यह फिल्म कब आई और कब गई किसी को इस बारे में पता नहीं चला. मौजूदा जानकारी के मुताबिक, शिखा ने नर्सिंग की पढ़ाई की है और कोरोना काल के समय उन्होंने बहुत से लोगों की सेवा- मदद की है. 

वहीं, अब लंबे समय से स्क्रीन पर नजर नहीं आईं शिखा मल्होत्रा (Shikha Malhotra Instagram) अपने ग्लैमरस लुक्स से सोशल मीडिया पर पहचान बना रही हैं. इतना ही नहीं, बिग बॉस में जाने की चाहत और कंटेस्टेंट्स पर कमेंट कर भी वह इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं. 

Tags: Dance Videoentertainment newsviral video
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

दही खाने में की ये गलती? फायदे की जगह हो...

September 11, 2025

नाश्ते में क्या खाएं ये 6 आसान और हेल्दी रेसिपीज...

September 11, 2025

दिल को स्वस्थ रखना अब हुआ आसान, डॉक्टर गोयल के...

September 11, 2025

सपनों का लहंगा: अपनी शादी के लिए चुनें 6 सबसे...

September 11, 2025

फैट बर्निंग के लिए ब्लैक टी बेहतर या कॉफी? जानें...

September 11, 2025

सेहतमंद के साथ साथ करे पाचन मजबूत और वजन कंट्रोल,...

September 10, 2025
बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play
बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play
बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play
बिना ब्रा के बॉडी से चिपकी ड्रेस पहन एक्ट्रेस ने कैमरा के सामने की ऐसी हरकत, लोग कर रहे बार-बार Video Play