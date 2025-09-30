सड़कों पर सोई, भीख में जो मिलता खा लेती; इस अमीर घराने की एक्ट्रेस की दर्दनाक कहानी सुन कांप जाएंगे!
शशिकला की एक्टिंग इतनी शानदार थी कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें बुरी औरत समझ बैठते थे. शशिकला की लाइफ आसान नहीं थी, वे अमीर परिवार में जन्मी जरूर थीं लेकिन पूरी लाइफ स्ट्रगल से गुजरी.

By: Kavita Rajput | Published: September 30, 2025 7:56:17 PM IST

Shashikala Tragic Life: फिल्मों में जब भी वैम्प यानी नेगेटिव किरदार की बात होती है तो शशिकला का नाम ज़रूर सामने आता है. शशिकला ने अपने दौर में कई फिल्मों में काम किया था और उन्हें उनके निभाए नेगेटिव रोल्स के लिए आज भी याद किया जाता है. शशिकला की एक्टिंग इस कदर शानदार थी कि रियल लाइफ में भी लोग उन्हें बुरी औरत समझ बैठते थे. शशिकला की लाइफ आसान नहीं थी, वे अमीर परिवार में जन्मी जरूर थीं लेकिन पूरी लाइफ स्ट्रगल से गुजरी, उनकी लाइफ में एक समय ऐसा भी आया जब उन्हें सड़कों पर भीख मांगकर गुजारा करना पड़ा था. आज के इस आर्टिकल में हम आपको शशिकला की लाइफ से जुड़े ऐसे ही किस्से सुनाने जा रहे हैं. 

अमीर घर में जन्मीं लोगों के घर झाडू-पोंछा किया 

शशिकला का जन्म एक बेहद अमीर घर में हुआ था लेकिन उनके पिता के साथ व्यापार में धोखा हुआ. इसके चलते पूरा परिवार सड़क पर आ गया. शशिकला के पिता परिवार लेकर मुंबई आ गए यहां उनके परिवार ने बहुत स्ट्रगल किया. बचपन में पेट पालने के लिए शशिकला लोगों के घरों में झाडू पोंछा तक किया करती थीं. 

दिखने में अच्छी थीं, एक रोल से बदली लाइफ

शशिकला दिखने और बात करने में अच्छी थीं. उन्होंने एक्टिंग में किस्मत आजमाने की सोची और इसी क्रम में वे अपने जमाने की चर्चित एक्ट्रेस नूर जहां के संपर्क में आईं, नूर जहां की मदद से उन्हें एक फिल्म में कव्वाली वाला छोटा सा सीन मिल गया. इसके बाद वे छोटे-छोटे साइड रोल्स करती रहीं और फिल्मों में वैम्प यानी नेगेटिव भूमिका के लिए चर्चित हो गईं. 

शादी टूटी, सड़कों पर आईं शशिकला 

शशिकला ने ओपी सहगल से शादी की थी. हालांकि, यह शादी चली नहीं, शादी से उनके घर दो बच्चों का जन्म भी हुआ लेकिन रोज रोज के लड़ाई झगड़ों से तंग आकर उन्होंने ओपी सहगल का साथ छोड़ दिया. इसके बाद वे एक शख्स के संपर्क में आईं और विदेश चली गईं, बताते हैं कि इस शख्स ने भी शशिकला के साथ मारपीट की जिसके बाद वे भारत वापस आ गईं लेकिन घर के दरवाजे उनके लिए बंद थे. 

सड़कों पर बिताई रात, मदर टेरेसा बनी सहारा 

भारत वापस आकर शशिकला दर-दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो गईं, सड़कों पर सोतीं, भीख में जो मिलता खा लेतीं. ऐसे में उनका सहारा बनीं मदर टेरेसा. मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, शशिकला ने मदर टेरेसा के साथ लंबा वक्त बिताया और आध्यात्म की दुनिया से जुड़ी रहीं. लगभग 9 सालों के बाद शशिकला ने फिल्मों में वापसी की और चोरी-चोरी चुपके चुपके, मुझसे शादी करोगी जैसी बड़े बजट की फिल्मों में काम किया. साल 2021 में शशिकला दुनिया को हमेशा के लिए छोड़कर चली गईं.

