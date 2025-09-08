Shahrukh Khan के बेटे आर्यन का धमाकेदार डेब्यू, जानें ‘The Bads of Bollywood’ का ट्रेलर कब होगा रिलीज?

The Bads Of Bollywood Trailer: बॉलीवुड के किंग शाहरुख खान अब सिर्फ पर्दे पर ही नहीं, बल्कि कैमरे के पीछे भी एक नई शुरुआत के गवाह बनने जा रहे हैं। उनके बेटे आर्यन खान डायरेक्शन की दुनिया में कदम रख रहे हैं और उनकी डेब्यू वेब सीरीज ‘The Bads of Bollywood‘ को लेकर पहले दिन से ही जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रही है। अब इस अवेटेड शो का ट्रेलर रिलीज होने जा रहा है और वह भी आज ही.

सोमवार को शाहरुख खान ने अपने एक्स (पूर्व ट्विटर) हैंडल पर सीरीज का एक पोस्टर शेयर करते हुए बताया कि ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड‘ का ट्रेलर आज रिलीज किया जाएगा। उन्होंने अपने पोस्ट में लिखा- “बॉलीवुड के कई रंग… क्या आप इन्हें देखने के लिए तैयार हैं?” हालांकि, शाहरुख ने ट्रेलर के रिलीज टाइम का जिक्र नहीं किया, जिससे फैंस की जिज्ञासा और भी बढ़ गई है।

नेटफ्लिक्स पर होगी ट्रेलर की पहली झलक

ये वेब सीरीज नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम की जाएगी और ट्रेलर भी आज वहीं पर जारी होगा. दिलचस्प बात ये है कि इस प्रोजेक्ट पर आर्यन खान पिछले चार सालों से लगातार मेहनत कर रहे हैं। बतौर डायरेक्टर ये उनका पहला काम है और उन्होंने इसकी हर बारीकी पर ध्यान दिया है, जिससे ये प्रोजेक्ट खास बन जाता है।

इवेंट में हुई थी स्टारकास्ट की झलक

कुछ दिन पहले इस वेब सीरीज को लेकर एक भव्य प्रीव्यू इवेंट आयोजित किया गया था। इसमें शाहरुख खान और उनके परिवार के अलावा पूरी कास्ट भी मौजूद रही। इवेंट के दौरान इस प्रोजेक्ट से जुड़े सभी कलाकारों का परिचय कराया गया, जिससे लोगों की एक्साइटमेंट और बढ़ गई।

दमदार स्टारकास्ट से सजी है ये सीरीज

‘The Bads of Bollywood’ में कई जाने-माने चेहरों को एक साथ देखा जाएगा। इस सीरीज में नजर आएंगे:

बॉबी देओल

राघव जुयाल

लक्ष्य लालवानी

सहर बाम्बा

गौतमी कपूर

मनोज पाहवा

मोना सिंह

रजत बेदी

मनीष चौधरी

आन्या सिंह

विजयेंद्र कोहली

इस मजबूत कलाकारों की टोली के साथ सीरीज को लेकर लोगों की उम्मीदें काफी ऊंची हैं।

कब और कहां देख सकते हैं?

नेटफ्लिक्स की ये सीरीज 18 सितंबर से स्ट्रीम की जाएगी। यानी अब इंतजार ज्यादा लंबा नहीं। लेकिन उससे पहले, आज रिलीज हो रहे ट्रेलर से ही साफ हो जाएगा कि आर्यन खान की डायरेक्शन में बनी यह सीरीज कितनी खास होने वाली है।