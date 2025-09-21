‘King’ के सेट से लीक हुआ Shah Rukh Khan का धांसू लुक, जवान वाली वाइब दे रहे किंग खान

King Leaked Pictures: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah rukh khan) की आगामी फिल्म किंग (King) की हाल ही में सेट से लीक हुई तस्वीरों ने फैंस को उत्साहित कर दिया है. इन तस्वीरों में शाहरुख ग्रे हेयर और ग्रे बियर्ड के साथ कैज़ुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं. उनका यह लुक उनकी पिछली हिट फिल्म जवान (Jawan) के किरदार से मिलता-जुलता है. जिससे दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा का माहौल बन गया है.

फिल्म में शाहरुख का यह नया अवतार उनके फैंस के लिए एकदम फ्रेश है. लीक हुई तस्वीरों में उनकी आंखों में गहराई साफ दिखाई दे रही है. उनके फैंस सोशल मीडिया पर इस लुक की तारीफ कर रहे हैं और इसे परफेक्ट Jawan वाइब्स बता रहे हैं.

फिल्म King को लेकर अब तक कोई आधिकारिक रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन लीक हुई तस्वीरों ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. शाहरुख की हर नई फिल्म में उनका स्टाइल, एक्टिंग और स्क्रीन प्रजेंस हमेशा रिलीज से पहले ही चर्चा में रहता है. किंग भी इन्हीं खूबियों के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है.

Megastar SRK and Suhana Khan from the sets of #King pic.twitter.com/HFNCBoQ9wC — SRK Fans United (@SRKUnited_) September 20, 2025

अभिषेक भी पहुंचे पोलौंड

सेट से लीक हुई तस्वीरें यह भी दिखाती हैं कि प्रोडक्शन टीम बेहद प्रोफेशनल है और हर डीटेलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है. वहीं, अभिषेक बच्चन भी पोलैंड पहुंच गए हैं, ऐसी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली है. उनका कोट-पैंट में सामने आया लुक भी बेहद दमदार है. ये लुक शाहरुख खान लुक से भी मेल खा रहा है. सफेद दाढ़ी, न्यू हेयर स्टाइल में अभिषेक बच्चन काफी जच रहे हैं. एक्टर के हाथ यह एक बड़ी फिल्म लगी है, जिसमें मेन विलेन वो ही होंगे, जो शाहरुख खान से भिड़ने वाले हैं.

Latest look of Abhishek Bacchan with new hairstyle for #King pic.twitter.com/Yl5SsVKYWP — SRK Fans United (@SRKUnited_) September 20, 2025

दीपिका और सुहाना खान भी दिखेंगी

इन तस्वीरों में सुहाना खान भी नजर आईं. ब्राउन टॉप एंड क्रीम पैंट पहने शाहरुख की लाडली पोलैंड पहुंची हैं. कहा जा रहा है कि इसी फिल्म से सुहाना थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं.

इसके साथ ही एक और बड़ा सरप्राइज है कि दीपिका भी इस फिल्म में नजर आएंगी. हाल ही में दीपिका ने कल्कि के सीक्वल को ठुकराया है, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म को लेकर अनाउंमेंट की है.