‘King’ के सेट से लीक हुआ Shah Rukh Khan का धांसू लुक, जवान वाली वाइब दे रहे किंग खान

Shah Rukh Khan New Look Leaked: शाहरुख खान की फिल्म किंग से लीक हुई तस्वीरों में उनका जवान वाइब्स वाला लुक और सुहाना ख़ान का स्टाइलिश अवतार सामने आया है. अब उनके नए लुक को लेकर सोशल मीडिया पर फैंस जमकर रिएक्शन्स दे रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 21, 2025 6:08:11 PM IST

Shah Rukh Khan New Look
Shah Rukh Khan New Look

King Leaked Pictures: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shah rukh khan) की आगामी फिल्म किंग (King) की हाल ही में सेट से लीक हुई तस्वीरों ने फैंस को उत्साहित कर दिया है. इन तस्वीरों में शाहरुख ग्रे हेयर और ग्रे बियर्ड के साथ कैज़ुअल आउटफिट में नजर आ रहे हैं. उनका यह लुक उनकी पिछली हिट फिल्म जवान (Jawan) के किरदार से मिलता-जुलता है. जिससे दर्शकों में उत्सुकता और चर्चा का माहौल बन गया है.

फिल्म में शाहरुख का यह नया अवतार उनके फैंस के लिए एकदम फ्रेश है. लीक हुई तस्वीरों में उनकी आंखों में गहराई साफ दिखाई दे रही है. उनके फैंस सोशल मीडिया पर इस लुक की तारीफ कर रहे हैं और इसे परफेक्ट Jawan वाइब्स बता रहे हैं.

फिल्म King को लेकर अब तक कोई आधिकारिक रिलीज डेट सामने नहीं आई है, लेकिन लीक हुई तस्वीरों ने फैंस की उत्सुकता बढ़ा दी है. शाहरुख की हर नई फिल्म में उनका स्टाइल, एक्टिंग और स्क्रीन प्रजेंस हमेशा रिलीज से पहले ही चर्चा में रहता है. किंग भी इन्हीं खूबियों के साथ दर्शकों के सामने आने वाली है.

अभिषेक भी पहुंचे पोलौंड

सेट से लीक हुई तस्वीरें यह भी दिखाती हैं कि प्रोडक्शन टीम बेहद प्रोफेशनल है और हर डीटेलिंग पर ध्यान दिया जा रहा है. वहीं, अभिषेक बच्चन भी पोलैंड पहुंच गए हैं, ऐसी जानकारी सोशल मीडिया के जरिए मिली है. उनका कोट-पैंट में सामने आया लुक भी बेहद दमदार है. ये लुक शाहरुख खान लुक से भी मेल खा रहा है. सफेद दाढ़ी, न्यू हेयर स्टाइल में अभिषेक बच्चन काफी जच रहे हैं. एक्टर के हाथ यह एक बड़ी फिल्म लगी है, जिसमें मेन विलेन वो ही होंगे, जो शाहरुख खान से भिड़ने वाले हैं. 

दीपिका और सुहाना खान भी दिखेंगी

इन तस्वीरों में सुहाना खान भी नजर आईं. ब्राउन टॉप एंड क्रीम पैंट पहने शाहरुख की लाडली पोलैंड पहुंची हैं. कहा जा रहा है कि इसी फिल्म से सुहाना थिएट्रिकल डेब्यू करने जा रही हैं.

इसके साथ ही एक और बड़ा सरप्राइज है कि दीपिका भी इस फिल्म में नजर आएंगी. हाल ही में दीपिका ने कल्कि के सीक्वल को ठुकराया है, जिसके बाद उन्होंने इस फिल्म को लेकर अनाउंमेंट की है.  

king Leaked PhotosKing Movieshah rukh khanSRK New Look Jawan VibesSuhana Khan
