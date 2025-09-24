अवॉर्ड सेरेमनी पर शाहरुख ने ऐसे संभाला रानी का पल्लू, फैंस के लिए रीक्रिएट हो गया ‘राहुल-टीना’ वाला मोमेंट

SRK Rani friendship: बॉलीवुड के बादशाह शाहरुख खान (Shahrukh Khan) और अभिनेत्री रानी मुखर्जी (Rani Mukerji) के बीच 71वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार समारोह (71st Netional Film Award Ceremony) में एक दिल छूने वाला पल सामने आया. जहां एक ओर ये दोनों सितारे अपने-अपने अभिनय के लिए अवॉर्ड रिसीव कर रहे थे. वहीं, दूसरी ओर उनके बीच की दोस्ती और आपसी प्यार ने इस इवेंट को और भी खास बना दिया. जी हां, इनको साथ देख लोगों को कुछ कुछ होता है के टीना और राहुल की याद आ गई.

23 सितंबर 2025 को दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित इस इवेंट में रानी मुखर्जी को उनकी फिल्म ‘Mrs. Chatterjee vs Norway’ के लिए बेस्ट एक्ट्रेस का पुरस्कार प्राप्त हुआ. जबकि, शाहरुख को उनकी फिल्म जवान (Jawan) के लिए बेस्ट एक्टर मेल का अवॉर्ड मिला. यह दोनों के लिए पहला राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार था, और इस उपलब्धि ने उनके करियर में एक नया अध्याय जोड़ा.

shah rukh khan glance at the 71st national awards stole the show pic.twitter.com/VgBELrwOwA — srk fans trends (@srktweetzz) September 23, 2025

‘राहुल-टीना’ वाला एवरग्रीन मोमेंट

समारोह के दौरान, एक स्पेशल मोमेंट में शाहरुख ने रानी मुखर्जी की साड़ी का आंचल संभाला, जबकि रानी ने उनके बालों को संवारते हुए उन्हें सहेजा. यह पल सोशल मीडिया पर वायरल हो गया, और फैंस ने इसे ‘राहुल-टीना’ के मशहूर 90s वाली मोमेंट करार दिया. एक फैन ने लिखा, “एक ही दिल है, कितनी बार जीतोगे SRK बाबू?” तो वहीं, एक अन्य ने लिखा “बस अंजलि की कमी है.”

लोगों को याद आईं कुछ कुछ होता है की अंजलि

इन दोनों सितारों की यह दोस्ती और आपसी सम्मान न केवल उनके व्यक्तिगत संबंधों को दर्शाती है, बल्कि यह भी बताती है कि फिल्म इंडस्ट्री में सफलता के साथ-साथ संबंधों की भी अहम जगह है. उनकी यह केमिस्ट्री और एक-दूसरे के प्रति स्नेह ने इस इवेंट को यादगार बना दिया. सोशल मीडिया पर दोनों की कई तस्वीरें और वीडियो जमकर वायरल हो रहे हैं.