Shah Rukh Khan के बॉडीगार्ड रवि सिंह का एक्टिंग डेब्यू, Aryan Khan की वेब सीरीज में मिला मौका

Shah Rukh Bodyguard: शाहरुख खान के बॉडीगार्ड रवि सिंह अब एक्टिंग की दुनिया में एंट्री करने जा रहे हैं। वो आर्यन खान की वेब सीरीज 'The Bads of Bollywood' से डेब्यू करेंगे। जानें कब और कहां देख सकते हैं यह खास प्रोजेक्ट।

Published: September 8, 2025 23:02:22 IST

Shahrukh Bodyguard Acting Debut: शाहरुख खान (Shah Rukh Khan) के बेटे आर्यन खान (Aryan Khan) ने हाल ही में अपना डायरेक्टोरियल डेब्यू किया है। उनकी अपकमिंग वेब सीरीज ‘द बैड्स ऑफ बॉलीवुड’ (The Bads Of Bollywood) का ट्रेलर भी लॉन्च हो चुका है। 3 मिनट 23 सेकेंड के इस ट्रेलर में बॉलीवुड की तमाम हस्तियां नजर आ रही हैं। लेकिन, एक ऐसा भी शख्स है जिसे आप लोग शायद नहीं जानते, या यूं कह लें कि नहीं पहचानते। अब वो शख्स कौन है आईए जानते हैं। 

शाहरुख खान के भरोसेमंद बॉडीगार्ड रवि सिंह (Ravi Singh) अब पर्दे पर भी दिखाई देंगे। वह अपने करियर में पहली बार एक्टिंग की दुनिया में कदम रख रहे हैं। इस सीरीज का ट्रेलर 8 सितंबर 2025 को नेटफ्लिक्स पर लॉन्च किया गया है, और यह 18 सितंबर 2025 को स्ट्रीम होने वाली है। इसमें शाहरुख खान ने भी अपना कैमियो दिया है। जहां शाहरुख अपने असल किरदार में दिखेंगे, वहीं रवि सिंह जो हकीकत में उनके बॉडीगार्ड हैं वो सीरीज में भी शाहरुख के बॉडीगार्ड के किरदार में ही होंगे।

सलमान की फिल्म में ‘शेरा’ भी कर चुके हैं कैमियो

फैंस के लिए ये बहुत बड़ा सरप्राइज है क्योंकि कभी सलमान खान की फिल्म बॉडीगार्ड में उनके असली बॉडीगार्ड शेरा ने कैमियो किया था। अब वही रवि सिंह भी शाहरुख के साथ ऑन-स्क्रीन नजर आएंगे। 

तीनों खान दिखेंगे साथ

सोशल मीडिया पर फैंस भी इस जबरदस्त कॉम्बिनेशन से काफी एक्साइटेड हैं। शाहरुख, सलमान और आमिर, तीनों खान इस मच अवेटेड प्रोजेक्ट में पहली बार साथ दिखेंगे। हालांकि, आमिर और शाहरुख की झलक को आपको ट्रेलर में ही देखने को मिल गई होगी। अब फैंस को सलमान का इंतजार है। जिसे आर्यन बड़े ही स्टाइलिश अंदाज में पेश करने वाले हैं। अब फैंस को 18 सितंबर का बेसब्री से इंतजार है। बता दें ट्रेलर रिलीज के साथ ही सोशल मीडिया पर छा गया है। फैंस के रिएक्शन भी लगातार आ रहे हैं और लोगों का कहना है कि आर्यन ने इस सीरीज में आधा बॉलीवुड बटोर लिया है।

