अरबपति Selena Gomez ने रचाई शादी, बॉयफ्रेंड Benny Blanco की बनी दुल्हनिया, इंटरनेट पर वायरल हुई तस्वीरें

Selena Gomez Wedding Pics: हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज (selena gomez) ने 33 साल की उम्र में शादी कर ली है. वह अपने लॉन्ग टाइम ब्वॉयफ्रेंड और म्यूजिक प्रोड्यूसर बेनी ब्लैंको (benny blanco) के साथ शादी के बंधन में बंध चुकी हैं. कपल (Selena Gomez Wedding) ने शादी की तस्वीरें अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म इंस्टाग्राम पर शेयर की है. फैन्स की खुशी शादी की खबर सुनकर सातवें आसमान पर पहुंच चुकी हैं. कपल की शादी की तस्वीरें सोशल मीडिया पर आग की तरह वायरल हो रही हैं. फैंस और उनके इंडस्ट्री के फ्रेंड्स शादी की बधाईयां दे रहे हैं. वेडिंग गाउन में सेलेना काफी ज्यादा खूबसूरत लग रही हैं. बेनी ब्लैंको सूट-बूट में हैंडसम हंक नजर आ रहे हैं.

इस रीति रिवाज से की शादी

सेलेना ने बेनी ब्लैंको के साथ क्रिश्चियन रीति-रिवाज से एक दूसरे के हुए हैं. व्हाइट वेडिंग गाउन में सेलेना कहर ढा रही हैं. इंस्टाग्राम पर जो फोटोज शेयर की है, उनमें दोनों काफी परफेक्ट लग रहे हैं. एक-दूसरे के साथ काफी खुश लग रहे हैं. तस्वीरों में कपल रोमांटिक पोज देते नजर आ रहे हैं. सेलेना ने तस्वीरें शेयर कर कैप्शन में शादी की तारीख लिखी है. फैन्स ने कमेंट सेक्शन में बधाइयों का अंबार लगा दिया है.







करीबियों की मौजूदगी में की शादी

सेलेना ने अपनी करीबियों के सामने अपने बॉयफ्रेंड बेन ब्लैंको से शादी की. शादी से पहले सेलेना की शादी की अफवाहें इंटरनेट पर काफी वायरल हो रही थी. सेलेना ने शादी के बारे में पहले ही अनाउंस कर दी थी. उन्होंने फैन्स को बताया था कि वह सितंबर में शादी के बंधन में बंधने जा रही हैं. हालांकि उन्होंने शादी की तारीख किसी को नहीं बताई थी. अब शादी की तस्वीरें शेयर कर सिंगर ने फैन्स को सरप्राइज दिया है और उनका इंतजार खत्म कर दिया है.

कौन है बेनी ब्लैंको ?

सेलेना ने बेनी के साथ साल 2024 दिसंबर में सगाई की थी. सेलेना ने अपने इंस्टाग्राम पर अब तस्वीरें शेयर कर फैन्स को खुशखबरी दे दी है. उन्होंने सगाई की तस्वीरें भी इंस्टाग्राम पर शेयर की थी. बेनी एक म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्ग राइटर हैं. वह कई पॉपूलर शॉन्ग लिख चुके हैं.