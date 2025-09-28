33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी

Selena Gomez Wedding Photos: हॉलीवुड की पॉप क्वीन सेलेना गोमेज (Selena Gomez) ने आखिरकार अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड बैनी ब्लैंको (Benny Blanco) से शादी कर ली है. 33 साल की उम्र में सेलेना ने अपनी जिंदगी का ये बड़ा फैसला लिया और इंस्टा पर अपने ड्रीमी वेडिंग फोटोशूट की झलक भी शेयर कर दी. व्हाइट गाउन में सेलेना का ब्राइडल लुक देखते ही बन रहा है. फैंस तो बस कह रहे हैं, “ये है रियल लाइफ फेयरीटेल!”

बता दें, बेनी ब्लैंको हॉलीवुड के फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्गराइटर हैं. दोनों सालों से रिलेशनशिप में थे और अब कपल ने इसे शादी में बदल दिया. सोशल मीडिया पर #SelenasWedding ट्रेंड कर रहा है और हर तरफ उनकी तस्वीरों की चर्चा है.

नेटवर्थ में कौन किससे आगे?

अब बात नेटवर्थ की करें तो यहां भी सेलेना बाजी मारती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल दौलत करोड़ों डॉलर में है और वो अपने पति से कहीं ज्यादा अमीर हैं.साल 2025 में उनकी नेटवर्थ 11000 करोड़ रुपय बताई जाती है. जबकि, उनके पति 50 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ के मालिक हैं. यानी 415 करोड़ की दौलत उनके पास है, जो सेलेना से काफी कम है. लेकिन, दोनों का कहना है कि रिश्ते में पैसों से ज्यादा मायने प्यार का है.

जिंदगी का नया चैप्टर

फैंस को लगता है कि ये शादी सेलेना की जिंदगी का नया चैप्टर है. जहां पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों ही तरह की खुशियां उनका इंतजार कर रही हैं. शादी के बाद सेलेना और बेनी की कपल गोल्स वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं. दोस्तों और फैन्स से लेकर हॉलीवुड सेलेब्स तक हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही हनीमून के लिए यूरोप ट्रिप पर निकल सकते हैं. फैंस को अब उनकी वेडिंग पार्टी और रिसेप्शन की झलक का इंतज़ार है, जो शायद हॉलीवुड की सबसे ग्रैंड पार्टीज में से एक होगी.