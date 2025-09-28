33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी
Home > मनोरंजन > 33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी

33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी

Selena Gomez Wedding: हॉलीवुड सिंगर और एक्ट्रेस सेलेना गोमेज ने अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड बैनी ब्लैंको से शादी कर ली है. सोशल मीडिया पर सेलेना की वेडिंग फोटोज जमकर वायरल हो रही हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 28, 2025 5:01:54 PM IST

Selena Gomez
Selena Gomez

Selena Gomez Wedding Photos: हॉलीवुड की पॉप क्वीन सेलेना गोमेज (Selena Gomez) ने आखिरकार अपने लॉन्गटाइम बॉयफ्रेंड बैनी ब्लैंको (Benny Blanco) से शादी कर ली है. 33 साल की उम्र में सेलेना ने अपनी जिंदगी का ये बड़ा फैसला लिया और इंस्टा पर अपने ड्रीमी वेडिंग फोटोशूट की झलक भी शेयर कर दी. व्हाइट गाउन में सेलेना का ब्राइडल लुक देखते ही बन रहा है. फैंस तो बस कह रहे हैं, “ये है रियल लाइफ फेयरीटेल!”

बता दें, बेनी ब्लैंको हॉलीवुड के फेमस म्यूजिक प्रोड्यूसर और सॉन्गराइटर हैं. दोनों सालों से रिलेशनशिप में थे और अब कपल ने इसे शादी में बदल दिया. सोशल मीडिया पर #SelenasWedding ट्रेंड कर रहा है और हर तरफ उनकी तस्वीरों की चर्चा है.

View this post on Instagram

A post shared by Selena Gomez (@selenagomez)

नेटवर्थ में कौन किससे आगे?

अब बात नेटवर्थ की करें तो यहां भी सेलेना बाजी मारती हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक उनकी कुल दौलत करोड़ों डॉलर में है और वो अपने पति से कहीं ज्यादा अमीर हैं.साल 2025 में उनकी नेटवर्थ 11000 करोड़ रुपय बताई जाती है. जबकि, उनके पति 50 मिलियन डॉलर की नेटवर्थ के मालिक हैं. यानी 415 करोड़ की दौलत उनके पास है, जो सेलेना से काफी कम है. लेकिन, दोनों का कहना है कि रिश्ते में पैसों से ज्यादा मायने प्यार का है.

जिंदगी का नया चैप्टर

फैंस को लगता है कि ये शादी सेलेना की जिंदगी का नया चैप्टर है. जहां पर्सनल और प्रोफेशनल, दोनों ही तरह की खुशियां उनका इंतजार कर रही हैं. शादी के बाद सेलेना और बेनी की कपल गोल्स वाली तस्वीरें वायरल हो रही हैं. दोस्तों और फैन्स से लेकर हॉलीवुड सेलेब्स तक हर कोई उन्हें बधाइयां दे रहा है. कहा जा रहा है कि दोनों जल्द ही हनीमून के लिए यूरोप ट्रिप पर निकल सकते हैं. फैंस को अब उनकी वेडिंग पार्टी और रिसेप्शन की झलक का इंतज़ार है, जो शायद हॉलीवुड की सबसे ग्रैंड पार्टीज में से एक होगी.

Tags: Benny BlancoHollywood WeddingSelena GomezSelena Gomez HusbandSelena Gomez Wedding Photos
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी
33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी
33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी
33 की उम्र में दुल्हन बनीं हॉलीवुड क्वीन Selena Gomez, लॉन्ग टर्म बॉयफ्रेंड से रचाई शादी