Wedding : शादी के बंधन में बंधेंगे Selena Gomez and Benny Blanco, जानिए वेन्यू और इनसाइड डिटेल्स

Selena Gomez and Benny Blanco Wedding : हॉलीवुड में इन दिनों एक ही चर्चा है – सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको की शादी. नौ महीने पहले सगाई की घोषणा करने वाले इस पॉपुलर कपल ने अब शादी के बंधन में बंधने का फैसला कर लिया है. रिपोर्ट्स के मुताबिक दोनों आज ही यानी 27 सितंबर को शादी के बंधन में बंधने जा रहे हैं. ये ग्रैंड वेडिंग कैलिफोर्निया के सुंदर इलाके मोंटेसिटो में आयोजित हो रही है, जिसमें दुनिया भर से 170 से ज्यादा खास मेहमान शामिल हो रहे हैं.

शादी की सबसे बड़ी हेडलाइन बनी पॉप सुपरस्टार टेलर स्विफ्ट की गुपचुप एंट्री. सोशल मीडिया पर वायरल तस्वीरों में देखा गया कि टेलर ने छतरियों की आड़ में खुद को छुपाते हुए कैलिफोर्निया में लैंड किया. खास बात ये रही कि टेलर इस समारोह में अपने मंगेतर ट्रैविस केल्स के बिना शामिल हो रही हैं. सेलेना और टेलर की दोस्ती किसी से छुपी नहीं है और इस खास मौके पर टेलर की मौजूदगी उनकी गहरी बॉन्डिंग को दर्शाती है.

शादी में पहुंचे हॉलीवुड के चमकते सितारे

इस सेलिब्रिटी वेडिंग में शामिल होने के लिए कई बड़े नाम मोंटेसिटो पहुंच चुके हैं. ‘ओनली मर्डर्स इन द बिल्डिंग’ के को-स्टार्स स्टीव मार्टिन और मार्टिन शॉर्ट भी इस खुशी के मौके का हिस्सा बनेंगे. मेरील स्ट्रीप भी इस समारोह में शामिल होने वाली थीं, लेकिन उन्होंने आखिरी समय पर अपने प्लान को रद्द कर दिया.

इसके अलावा, रिपोर्ट्स की मानें तो शादी में एड शीरन, पॉल रुड, बिली आयलिश, एरियाना ग्रांडे, क्रिस मार्टिन, माइली साइरस जैसे बड़े सितारे भी नजर आ सकते हैं.

शाही अंदाज में हो रही है शादी

सेलेना और बेनी की शादी सांता बारबरा काउंटी की एक प्राइवेट प्रॉपर्टी में हो रही है. इस मौके पर मेहमानों के ठहरने के लिए “एल एनकैंटो होटल” को पूरी तरह बुक कर लिया गया है, जहां एक रात का किराया $1,500 से $3,500 तक है. होटल को पूरी तरह एक्सक्लूसिव बना दिया गया है ताकि प्राइवेसी बनी रहे.

फैंस कर रहे हैं हर अपडेट का इंतजार

इस हाई-प्रोफाइल शादी को लेकर फैंस काफी उत्साहित हैं. सोशल मीडिया पर हर कोई सेलेना और बेनी की वेडिंग लुक देखने के लिए बेताब है. सभी को उम्मीद है कि जल्द ही शादी की तस्वीरें और वीडियो सामने आएंगे, जो इस ग्रैंड सेलिब्रेशन की झलक देंगे.

सेलेना गोमेज और बेनी ब्लैंको की शादी सिर्फ एक निजी समारोह नहीं, बल्कि एक स्टार-स्टडेड इवेंट बन चुकी है. टेलर स्विफ्ट की गुप्त मौजूदगी से लेकर हॉलीवुड के दिग्गजों की एंट्री तक, ये शादी वाकई में यादगार होने वाली है.