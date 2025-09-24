बिना दुपट्टे के डांस फ्लोर पर उतरीं Sapna Choudhary! क्या यही Video अपने बच्चों को दिखाने से हैं डरती?

Sapna Choudhary Viral Video: हरियाणवी डांसर और सिंगर सपना चौधरी आज किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. सिर्फ हरियाणा ही नहीं, बल्कि देश-दुनिया में उनके लाखों फैंस हैं. सपना अपने फैंस में इतनी पॉपुलर हैं कि उनके डांस वीडियो एक नहीं, बल्कि कई-कई बार देखे जाते हैं. यही वजह है कि सपना चौधरी (Sapna Choudhary) के सालों पुराने डांस वीडियो भी सोशल मीडिया पर ट्रेंड करते रहते हैं.

दिल खोलकर नाचती हैं सपना चौधरी

सपना चौधरी (Sapna Choudhary Dance) अब रागिनी में नहीं, बल्कि बड़े-बड़े इवेंट्स में परफॉर्म करती हैं. साथ ही वह विदेश भी इवेंट्स के लिए जाती हैं, जिसके वीडियो इंटरनेट पर खूब वायरल होते हैं. हाल में भी सपना चौधरी का एक डांस वीडियो वायरल हो रहा है, जिसे उनके दुबई के किसी इवेंट का बताया जा रहा है.

वायरल वीडियो में देखा जा सकता है कि सपना चौधरी (Sapna Choudhary Video) ने ग्रीन कलर का सूट पहना है और उसका दुपट्टा उन्होंने गले में नहीं, बल्कि सिर पर डाला हुआ है. सपना सिर पर दुपट्टा डालकर स्टेज पर अपने गाने गजबन पर जोरदार ठुमके लगातीं और थिरकती नजर आ रही हैं. बता दें, यह वीडियो सपना चौधरी के फैन पेज से अपलोड किया गया है और इसपर कैप्शन में लिखा है ‘दुबई शो’. सपना चौधरी अपने डांस वीडियो में ठुमकों के साथ अपने जबरदस्त एक्सप्रेशन्स से भी फैंस को इंप्रेस करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही हैं.

बच्चों को नहीं दिखाना चाहतीं अपने डांस वीडियो?

सपना चौधरी (Sapna Choudhary News) ने कुछ समय पहले एक इंटरव्यू दिया था, जहां उन्होंने अपने डांस पर बात की थी. सपना का कहना था उनके बच्चे भी अब उनका डांस देखते हैं. डांस करते हैं, लेकिन अगर वह पिछले वीडियोज की बात करें तो उन्हें अपने बच्चों को नहीं दिखा सकती हैं. सपना इसपर आगे कहती हैं, उन्हें उस समय पता नहीं था किन चीजों में लिमिट्स होनी चाहिए. आज वह लिमिट में डांस करती हैं. अगर कोई स्टेप ओवर किया जाए तो वह स्क्रीन पर गंदा लगता है. लेकिन, उसे लिमिट में किया जाए तो प्यारा आता है. सपना का कहना था वह इंसान हैं और गलतियां करेंगी, तब ही सीखेंगी.

सपना चौधरी (Sapna Choudhary Children) ने इंटरव्यू में बताया था, उन्होंने महसूस किया कि उनका डांस सिर्फ आदमी देखने आते हैं. ऐसा क्या है जो महिलाएं और बच्चे नहीं देख सकते. सपना का कहना था उन्हें यह समझने में समय लगा, लेकिन अब वह जान गई हैं इसलिए उनके शो में सब आ रहे हैं.