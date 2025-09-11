Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Karisma Kapoor के बच्चों के सपोर्ट में उतरीं Sunjay kapur की बहन, बोलीं- ‘मैं उनके साथ खड़ी हूं’

Sunjay Kapur Sister Statement: संजय कपूर की 30,000 करोड़ की प्रॉपर्टी पर फैमिली डिस्प्यूट गहराता जा रहा है. करिश्मा कपूर के बच्चों को अब संजय की बहन मंदिरा कपूर ने सपोर्ट किया है और कहा है कि 'मैं उनके साथ खड़ी हूं'.

Published By: Shraddha Pandey
Published: September 11, 2025 00:07:00 IST

Mandhira Kapur Supports Karisma Kids: संजय कपूर (Sunjay Kapur) की मौत के बाद उनकी 30,000 करोड़ की संपत्ति पर खींचतान दिन-ब-दिन और गहरी होती जा रही है. अब इस मामले में एक और नया मोड़ आ गया है. संजय की बहन, मंदीरा कपूर (Mandhira kapur) ने खुलकर करिश्मा कपूर के बच्चों, समैरा और किआन, का सपोर्ट किया है। उन्होंने साफ कहा कि ‘उनके पिता का बच्चों से बेहद करीबी रिश्ता था, ऐसे में उन्हें वसीयत से अलग रखना समझ के परे है.’

दिल्ली हाई कोर्ट में चल रही सुनवाई के दौरान यह साफ हुआ कि संजय कपूर की पत्नी प्रिया कपूर (Priya kapur) और करिश्मा के बच्चों के बीच इस समय संपत्ति को लेकर सीधी टक्कर है. बच्चों की ओर से दावा किया गया है कि प्रिया ने वसीयत को लेकर सच्चाई छिपाई और उन्हें उनका हक नहीं दिया गया। वहीं, प्रिया की ओर से कहा गया कि बच्चों को पहले ही लगभग 1,900 करोड़ की संपत्ति मिल चुकी है, ऐसे में उनका यह दावा टिकता नहीं है.

मां रानी कपूर को किया गया दरकिनार

इसी बीच संजय की मां रानी कपूर (Rani Kapur) ने भी अपनी नाराजगी जाहिर की. उनका कहना है कि इस संपत्ति में से करीब 10,000 करोड़ का हिस्सा उनका होना चाहिए था, लेकिन उन्हें इस मामले से दरकिनार कर दिया गया. इससे साफ है कि यह मामला सिर्फ बच्चों और प्रिया कपूर तक सीमित नहीं, बल्कि पूरा परिवार अपनी-अपनी दावेदारी लेकर कोर्ट में खड़ा है.

प्रिया कपूर पेश करेंगी पूरा ब्योरा

हाई कोर्ट ने प्रिया कपूर को आदेश दिया है कि वे संजय कपूर के निधन तक मौजूद सभी चल और अचल संपत्ति का पूरा ब्योरा कोर्ट के सामने पेश करें. इससे यह तय होगा कि आखिर सही मायनों में किस हिस्से पर किसका हक बनता है.

बहन ने दिया बच्चों को सपोर्ट

बात करें मंदिरा कपूर की  उनका कहना है कि, ‘मैं समायरा और कियान के साथ खड़ी हूं. जिन लोगों को उनके और पिता के रिश्ते के बारे में पता है, उन्हें यह समझ नहीं आएगा कि संजय की वसीयत में बच्चों को क्यों शामिल नहीं किया गया, यह बात समझ से परे है. यही वजह है कि मैं उनके साथ खड़ी हूं.’ वहीं, कोर्ट ने संजय कपूर की दूसरी पत्नी को इस मामले में नोटिस जारी कर दिया है. अब अगली सुनवाई 9 अक्टूबर को तय हुई है. होगी.

