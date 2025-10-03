सानिया मिर्ज़ा के पूर्व पति शोएब की तीसरी बीवी से भी अनबन, वायरल वीडियो में दिखी ऐसी तल्खी!

Shoaib Malik Sana Javed Divorce: पाकिस्तानी क्रिकेटर शोएब मलिक (Shoaib Malik) और लॉलीवुड एक्ट्रेस सना जावेद (Sana Javed) का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसके बाद ये कयास लग रहे हैं कि दोनों के रिश्ते ठीक नहीं चल रहे हैं. वीडियो में सना और शोएब किसी इवेंट में साथ बैठे हुए हैं लेकिन दोनों ही बातचीत नहीं कर रहे हैं. सना शोएब की तरफ देखने से भी बच रही हैं और अपना मुंह भी दूसरी तरफ किया हुआ है. वहीं शोएब ऑटोग्राफ देते नज़र आ रहे हैं. इस वीडियो के सामने आने के बाद सोशल मीडिया यूजर्स कह रहे हैं कि जरुर इनके बीच कोई टेंशन है. वहीं कपल के कुछ फैंस ये दुआ कर रहे हैं कि इनका तलाक न हो और इनके बीच अगर कुछ गड़बड़ है तो वो ठीक हो जाये.

सोशल मीडिया पर लगे कयास

वहीं कुछ ने कपल के बारे में कहा कि हो सकता है कि वीडियो में जो दिख रहा हो, वैसा न हो. कई बार लंबे शूट और वर्क कमिटमेंट के चलते किसी से बातचीत करने का मूड नहीं होता. हो सकता है कि इनके बीच भी कुछ ऐसा ही हुआ हो. सच क्या है ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा. अभी तक दोनों ने तलाक की अफवाहों पर अपना कोई रिएक्शन नहीं दिया है.

2024 में हुई थी शादी

शोएब और सना ने जनवरी 2024 में एक प्राइवेट सेरेमनी में निकाह किया था. दोनों को ही अपनी शादी के समय कई तरह के विवादों का सामना करना पड़ा था, इनपर अपने पुराने पार्टनर्स के साथ चीटिंग के आरोप लगे थे. शोएब सना से पहले टेनिस खिलाड़ी सानिया मिर्ज़ा के शौहर थे और उन्होंने सानिया को तलाक देकर सना से शादी कर ली थी. सानिया से शादीशुदा होने के बावजूद शोएब पर सना से करीबी के आरोप लगे थे. सना शोएब की तीसरी पत्नी हैं. वहीं सना जावेद ने शोएब से पहले उमैर जसवाल से शादी की थी.