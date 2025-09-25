कानूनी पचड़े में फंसे शाहरुख, बेटे की वेब सीरीज के खिलाफ Sameer Wankhede ने ठोका मानहानि का मुकदमा

Sameer Wankhede Legal Action: बॉलीवुड और ओटीटी की दुनिया में अब नया ड्रामा शुरू हो गया है. पूर्व नारकोटिक्स अधिकारी समीर वानखेड़े (Sameer Wankhede) ने शाहरुख खान (Shah rukh khan) और उनकी प्रोडक्शन कंपनी रेड चिलीज एंटरटेनमेंट (Red Chillies Entertainment) के खिलाफ मानहानि का केस दिल्ली हाई कोर्ट में दायर कर दिया है. वजह है नेटफ्लिक्स (Netflix) की वेब सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood), जिसमें वानखेड़े का किरदार कथित तौर पर गलत और नकारात्मक तरीके से दिखाया गया है.

वानखेड़े ने अदालत से 2 करोड़ रुपये की मांग की है, जो वह बाद में टाटा मेमोरियल कैंसर हॉस्पिटल (Tata Memorial Cancer Hospital) को दान करना चाहते हैं. उनका कहना है कि यह सीरीज “ड्रग्स की लड़ाई लड़ने वाली एजेंसियों की छवि को गलत तरीके से पेश कर जनता का भरोसा तोड़ती है.”

aryan khan literally played here by casting sameer wankhede lookalike in the bads of bollywood isn’t it..😭 pic.twitter.com/gVsr811Tus — Roj Roj Ke Kalesh (@RojRojKeKalesh) September 18, 2025

सीरीज के पहले एपिसोड में दिखाया गया है कि एक किरदार, जो समीर वानखेड़े से प्रेरित है, बॉलीवुड पार्टी के बाहर घूम रहा है और उन लोगों को ढूंढ रहा है जो ड्रग्स ले रहे हैं. नेटफ्लिक्स पर 18 सितंबर से शाहरुख के बेटे आर्यन खान की यह सीरीज स्ट्रीम हुई. इसके बाद सोशल मीडिया पर लोगों ने तुरंत एक्स ऑफिसर और इस किरदार में समानताएं निकाल दीं.

समीर वानखेड़े का आरोप

वानखेड़े ने कहा कि यह सीरीज “जानबूझकर उनकी इमेज को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाई गई है, खासकर जब आर्यन खान का केस अभी कोर्ट में चल रहा है.” उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सीरीज में “सत्यमेव जयते” कहने के बाद मिडिल फिंगर दिखाना” जैसे सीन राष्ट्रीय सम्मान अधिनियम और अन्य कानूनों के खिलाफ हैं.

2021 में ड्रग्स केस में फंसे से आर्यन खान

याद दिला दें कि 3 अक्टूबर 2021 को आर्यन खान, अयाज मर्चेंट और Munmun Dhamecha को ड्रग्स केस में NCB ने गिरफ्तार किया था. उस समय जांच में समीर वानखेड़े थे और आर्यन की गिरफ्तारी के बाद उनका नाम सुर्खियों में आया था. मई 2022 में सभी आरोप हटा दिए गए और वानखेड़े को भी मामले से हटा दिया गया था. अब यह मामला शाहरुख खान और नेटफ्लिक्स की तरफ बढ़ चुका है और बॉलीवुड-ओटीटी फैंस इस हाई कोर्ट के फैसले पर ध्यान लगाए हुए हैं.