ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज
Home > मनोरंजन > इंफ्लूएंसर > ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज

ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज

सलमान खान ने एल्विश यादव के उस विवाद की ओर इशारा किया जो कि कुछ समय पहले तक चर्चा में था. एल्विश पर एक रेव पार्टी के दौरान सांप का ज़हर इस्तेमाल करने का आरोप लगा था.

By: Kavita Rajput | Published: October 6, 2025 11:10:19 AM IST

ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के वीकेंड का वार एपिसोड में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को बुलाया गया. सलमान खान (Salman Khan) ने एक स्पेशल टास्क के लिए एल्विश का शो पर वेलकम किया और इस दौरान उन्होंने यूट्यूबर की सांप वाली कंट्रोवर्सी पर भी तंज कसा. 

सलमान ने शो पर एल्विश का स्वागत करते हुए कहा, प्लीज़ वेलकम एल्विश यादव. एकदम सिस्टम हैंग कर देना. एल्विश ने इसका जवाब देते हुए कहा, घरवालों के अंदर जो विष (ज़हर) है उसका इलाज करने आया हूं. इसपर सलमान ने तंज कसते हुए कहा, विष से तो आपका पुराना नाता है. इसपर एल्विश ने हंसते हुए कहा, काफी.इसपर सलमान ने और बाउंसर मारते हुए कहा, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम इसका इलाज भी करते हो. 

ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज

सांप के ज़हर के कारण विवादों में फंसे थे एल्विश
सलमान ने एल्विश के उस विवाद की ओर इशारा किया था जो कि कुछ समय पहले तक चर्चा में था. एल्विश पर एक रेव पार्टी के दौरान सांप का ज़हर इस्तेमाल करने का आरोप लगा था जिसके बाद काफी विवाद हो गया था. 

स्पेशल टास्क से घर में मचा बवाल
सलमान से हंसी मजाक के बाद एल्विश बिग बॉस के घर में गए और टास्क शुरू किया कहा, ‘प्रणित भाई को लगता है कि मुझमें बहुत जहर है. अब आप बताइए कि किसके अंदर का जहर निकालना चाहिए.’ बस फिर क्या था- घर का माहौल पलभर में बदल गया.जीशान कादरी ने सबसे पहले कुनिका सदानंद को एंटीडोट दिया और कहा, ‘अगर घर में 100 मुद्दे हुए हैं, तो 95 में कुनिका जी जरूर हैं.’

अभिषेक बजाज ने फरहाना भट्ट को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘जहर की बात हो और फरहाना का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लेकिन तू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वापस बैठ जा.’ वहीं अमाल मलिक ने एंटीडोट अशनूर कौर को दिया और कहा कि वो ग्रुप की लीडर हैं.इस पर एल्विश ने कहा, ‘इसे जितना भी एंटीडोट दो, इसका जहर खत्म नहीं होगा.’

Tags: bigg boss 19Bigg Boss 19 Weekend Ka WaarElvish Yadavsalman khansalman khan show
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

जानिए भारत की 5 सबसे सस्ती कारें कौनसी हैं और...

October 6, 2025

Diwali 2025: ट्राई करें ये आसान होममेड स्वीट्स जो हर...

October 6, 2025

इस करवा चौथ पहनें मिनिमल मंगलसूत्र, पाएं एलिगेंट और ग्रेसफुल...

October 6, 2025

जाने 6अक्टूबर 2025 को चादीं की कीमत क्या है आपके...

October 6, 2025

वजन घटाने से लेकर इम्यूनिटी तक, कद्दू के बीज हैं...

October 6, 2025

कोल्ड और कफ के लिए ये नेचुरल होम रेमेडीज़ जरूर...

October 6, 2025
ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज
ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज
ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज
ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज