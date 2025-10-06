ज़हर से तुम्हारा पुराना नाता है-बिग बॉस में बुलाकर Salman Khan ने एल्विश यादव पर कसा तंज

Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19) के वीकेंड का वार एपिसोड में बिग बॉस ओटीटी 2 के विनर एल्विश यादव (Elvish Yadav) को बुलाया गया. सलमान खान (Salman Khan) ने एक स्पेशल टास्क के लिए एल्विश का शो पर वेलकम किया और इस दौरान उन्होंने यूट्यूबर की सांप वाली कंट्रोवर्सी पर भी तंज कसा.
सलमान ने शो पर एल्विश का स्वागत करते हुए कहा, प्लीज़ वेलकम एल्विश यादव. एकदम सिस्टम हैंग कर देना. एल्विश ने इसका जवाब देते हुए कहा, घरवालों के अंदर जो विष (ज़हर) है उसका इलाज करने आया हूं. इसपर सलमान ने तंज कसते हुए कहा, विष से तो आपका पुराना नाता है. इसपर एल्विश ने हंसते हुए कहा, काफी.इसपर सलमान ने और बाउंसर मारते हुए कहा, मगर मुझे पता नहीं था कि तुम इसका इलाज भी करते हो.
सांप के ज़हर के कारण विवादों में फंसे थे एल्विश
सलमान ने एल्विश के उस विवाद की ओर इशारा किया था जो कि कुछ समय पहले तक चर्चा में था. एल्विश पर एक रेव पार्टी के दौरान सांप का ज़हर इस्तेमाल करने का आरोप लगा था जिसके बाद काफी विवाद हो गया था.
स्पेशल टास्क से घर में मचा बवाल
सलमान से हंसी मजाक के बाद एल्विश बिग बॉस के घर में गए और टास्क शुरू किया कहा, ‘प्रणित भाई को लगता है कि मुझमें बहुत जहर है. अब आप बताइए कि किसके अंदर का जहर निकालना चाहिए.’ बस फिर क्या था- घर का माहौल पलभर में बदल गया.जीशान कादरी ने सबसे पहले कुनिका सदानंद को एंटीडोट दिया और कहा, ‘अगर घर में 100 मुद्दे हुए हैं, तो 95 में कुनिका जी जरूर हैं.’
अभिषेक बजाज ने फरहाना भट्ट को निशाने पर लेते हुए कहा, ‘जहर की बात हो और फरहाना का नाम न आए, ऐसा तो हो ही नहीं सकता. लेकिन तू इतनी इंपॉर्टेंट नहीं, वापस बैठ जा.’ वहीं अमाल मलिक ने एंटीडोट अशनूर कौर को दिया और कहा कि वो ग्रुप की लीडर हैं.इस पर एल्विश ने कहा, ‘इसे जितना भी एंटीडोट दो, इसका जहर खत्म नहीं होगा.’