जब ग्लैमर इंडस्ट्री की पोल खोलते हुए खूब रोई एक्ट्रेस, बोली-पता नहीं कब शैतान ने मुझे नंगा कर दिया

सना ने कुछ साल पहले ग्लैमर इंडस्ट्री को हमेशा-हमेशा के लिए अलविदा कह दिया था और फिर ऐसा करने के पीछे की वजह बताई थी.

By: Kavita Rajput | Published: September 24, 2025 4:57:48 PM IST

Sana Khan quits entertainment industry: फिल्म इंडस्ट्री में ऐसी कई एक्ट्रेसेस हैं जिन्होंने अपने अच्छे खासे करियर को छोड़कर आध्यात्म का रास्ता अपना लिया और ग्लैमर की चमक धमक से हमेशा के लिए दूर हो गईं. कोई साध्वी बन गई तो किसी ने अल्लाह के बताए रास्ते पर चलने के लिए ग्लैमर इंडस्ट्री की चमक-धमक को छोड़ते हुए एक आम जिंदगी बिताना ठीक समझा. टीवी और बॉलीवुड एक्ट्रेस सना खान (Sana Khan) इनमें से एक हैं.

एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़ने की वजह बताई

सना ने कुछ साल पहले ग्लैमर इंडस्ट्री को हमेशा-हमेशा के लिए छोड़कर मुफ़्ती अनस से शादी कर ली थी. सना अब दो बच्चों की मां बन चुकी हैं और अपनी फैमिली लाइफ से खुश हैं. कुछ समय पहले एक इंटरव्यू में उन्होंने बताया था कि उन्हें क्यों एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री छोड़नी पड़ी. सना ने कहा, इसकी कई वजह थी, मैं एक मुस्लिम परिवार में जन्मी हूं और बतौर मुस्लिम हम सबको पता है कि क्या हलाल है और क्या हराम. मुझे लग रहा था कि अपने धर्म के मुताबिक मैं कुछ गलत कर रही हूं, मुझे लगता था कि ये वो लाइफ नहीं है जो मेरे अल्लाह चाहते हैं कि मैं जियूं. मेरे पास सबकुछ था लेकिन मैं खुश नहीं थी. पहले मैं फुल स्लीव्स पहनती थी, फिर ये थ्री फोर्थ हुआ और फिर हाफ स्लीव्स हो गया. मुझे लगे लगा बाप रे मेरे हाथ दिख रहे हैं और फिर मैं स्लीवलेस तक पहनने लगी. फिर नीचे के कपड़े कम होते गए. कब मेरी जर्नी स्लीवलेस से बैकलेस तक पहुंच गई समझ नहीं आया, मुझे पता ही नहीं चला कि शैतान ने मुझे एक महिला के तौर पर कब नंगा कर दिया और मैं इस नंगेपन को मॉडर्निज्म और लिबरल और पावरफुल होना समझने लग गई.सना ये सब कहते हुए इंटरव्यू में फूट-फूटकर रो पड़ी थी.

मेंस अंडरवियर के विज्ञापन से फेमस हुई थीं सना

सना के करियर की बात करें तो उन्होंने मॉडलिंग के जरिए अपने करियर की शुरुआत की थी. उन्होंने कई विज्ञापनों में काम किया है जिसमें से एक मेंस अंडरवियर का विज्ञापन बड़ा फेमस हुआ था. इस विज्ञापन की टैगलाइन ‘ये तो बड़ा टॉइंग है’थी जिसने सना को काफी पॉपुलर कर दिया था. इसके बाद सना ने साउथ फिल्म इंडस्ट्री से लेकर टीवी और बॉलीवुड फिल्मों में काम किया. ‘जय हो’ और ‘वजह तुम हो’ उनकी चर्चित फिल्में थीं. वजह तुम हो में तो सना ने कई सेक्स सीन देकर चौंका दिया था. इस फिल्म का ट्रेलर 12 घंटे के अंदर ही एक करोड़ से ज्यादा लोगों ने देख लिया था.बिग बॉस 6 ने भी उन्हें काफी पॉपुलैरिटी दिलाई थी. 

