कोई काम नहीं तो कुछ भी बोल रहे…एक लाइन में ‘भाईजान’ ने कईयों को कराया चुप!

Salman Khan Controversy: सलमान खान ने बिग बॉस 19 वीकेंड के वार एपिसोड में एक लाइन में कईयों को चुप करा दिया है. सलमान ने अभिनव कश्यप के लिए बातों ही बातों में बड़ा बयान दे दिया है.

By: Prachi Tandon | Published: September 28, 2025 10:29:11 AM IST

Salman Khan Bigg Boss 19 Weekend Ka Vaar: बिग बॉस 19 वीकेंड का वार के लेटेस्ट एपिसोड में सलमान खान (Salman Khan) ने एक बार फिर मस्ती के साथ कंटेस्टेंट्स की क्लास लगाई. इतना ही नहीं, कंटेस्टेंट्स को ज्ञान देते-देते उन्होंने कईयों को जवाब भी दे डाला है. सलमान खान ने बिग बॉस वीकेंड का वार एपिसोड में कुछ ऐसी बातें कही हैं, जिन्हें लोग अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap) पर निशाना साधना बता रहे हैं. 

सलमान खान ने धमकियों पर दिया रिएक्शन!

बिग बॉस 19 (Bigg Boss 19 Latest Episode) शनिवार के एपिसोड में सलमान खान ने पहले तान्या मित्तल को बर्थडे का सरप्राइज दिया. इसके बाद तान्या (Tanya Mittal) ने सलमान से गिफ्ट मांगा. तान्या ने कहा, वह अपने सपने पूरे करते हुए मुंबई आ गई हैं, लेकिन यहां उन्हें डर लगता है. तान्या आगे कहती हैं, मेरी यहां कोई फैमिली नहीं, इसलिए चाहतीहैं सलमान (Salman Khan Show) मुंबई में उनके लिए फैमिली की तरह रहें. 

तान्या मित्तल की बातें सुनने के बाद सलमान खान कहते हैं, आजकल मैडम मेरी जो हालत है, जो-जो मुझसे अटैच हो रहा है और जो अटैच हुए थे, मेरे साथ उन सभी की बज रही है. सलमान खान की बातें सुनने के बाद तान्या कहती हैं, वह किसी से डरती नहीं हैं. 

सलमान ने अभिनव कश्यप पर साधा निशाना

सलमान खान (Salman Khan Controversy) ने बिग बॉस 19 के लेटेस्ट एपिसोड में अपने स्टाइल में बिना किसी का नाम लिए कई लोगों पर तंज कसा है. सलमान ने कहा, ‘बैठे-बैठे कुछ लोग जिनके साथ मैंने काम किया और मैंने उनकी तारीफ भी की है. अब वह मुझे पसंद नहीं करते हैं, वह पॉडकास्ट और दूसरे प्लेटफॉर्म पर मनगढ़ंत बातें इसलिए कहते हैं क्योंकि उनके पास काम नहीं है. मेरी रिक्वेस्ट है उनसे कि कुछ काम कर लो.’

अनुराग कश्यप ने सलमान के बारे में क्या कहा था?

डायरेक्टर और राइटर अभिनव कश्यप (Abhinav Kashyap on Salman Khan) ने एक इंटरव्यू में सलमान खान की इमेज पर सवाल उठाए थे. अभिनव का कहना था कि सलमान ने वॉन्टेड और तेरे नाम जैसी फिल्मों से छिछोरा और मवाली की इमेज बना ली थी. इतना ही नहीं, सलमान और उनके परिवार के लिए अभिनव का कहना था कि वह सामान्य नहीं हैं, अपराधी हैं. वह जमानत पर बाहर हैं. एक दोषी हैं, अपराधी हैं और अपराधी-अपराधी होता है.

