ऐश्वर्या से ब्रेकअप के बाद खूब रोते थे Salman Khan, ये गाना सुनकर बहाते थे खूब आंसू

Salman Khan Aishwarya Rai Break Up: सलमान खान (Salman Khan) और ऐश्वर्या राय (Aishwarya Rai) एक समय एक दूसरे के बेहद करीब थे. दोनों के बीच साल 1999 में रिलीज हुई फिल्म ‘हम दिल दे चुके सनम’ (Hum Dil De Chuke Sanam) की शूटिंग के दौरान करीबी बढ़ी थी. देखते ही देखते दोनों के अफेयर के किस्से पूरी इंडस्ट्री में आम हो गए थे. हालांकि, इनके अफेयर से ज्यादा ब्रेकअप ने लोगों का ध्यान अपनी तरफ खींचा था. ब्रेकअप के समय दोनों के बीच इस कदर खींचतान हुई कि ना सिर्फ फैन्स बल्कि मीडिया में भी इसके खूब चर्चे हुए. आधी रात को ऐश्वर्या राय के फ्लैट का दरवाजा पीटना हो या शूटिंग में जाकर हंगामा, ऐसा बहुत कुछ है जिसके बारे में आगे हम आपको इस आर्टिकल में बताएंगे. हाल ही में फेमस लिरिसिस्ट समीर अनजान भी शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में पहुंचे थे जहां उन्होंने सलमान खान को लेकर कई हैरतअंगेज खुलासे किए हैं.

ऐश्वर्या राय की याद में सुनते थे ये गाना

समीर ने पॉडकास्ट में बताया कि सलमान खान फिल्म ‘तेरे नाम’ की शूटिंग के दौरान गाना ‘क्यों वफ़ा के बदले किसी को वफ़ा नहीं मिलती’ सुनते और खूब रोते थे. समीर ने बताया कि ये वो समय था जब सलमान का ऐश्वर्या के साथ ब्रेकअप हुआ ही था. ऐसे में वो अक्सर सिंगर हिमेश रेशमिया को अपने पास बुलाते और उनसे यह गाना सुनते थे और बाद में खूब रोते थे. आपको बता दें कि फिल्म तेरे नाम साल 2003 में रिलीज हुई थी और ये सलमान खान की सुपरहिट फिल्मों में से एक है. फिल्म के गाने बहुत फेमस हुए थे यहां तक कि सलमान खान की हेयर स्टाइल को लोग फॉलो करने लगे थे.



ऐश्वर्या से ब्रेकअप के दौरान खूब हुआ था हंगामा

सलमान खान और ऐश्वर्या राय के बीच हुआ ब्रेकअप नार्मल नहीं था. मीडिया रिपोर्ट्स की मानें इन दोनों के बीच उस समय खूब हंगामा हुआ था. फिल्म चलते-चलते में ऐश्वर्या राय काम कर रहीं थीं. बताते हैं कि एक दिन सलमान खान फिल्म के सेट पर पहुंचे और जमकर हंगामा मचा, जैसे-तैसे शाहरुख खान ने बीच बचाव किया. इसका नतीजा ये निकला कि ऐश्वर्या को फिल्म से बाहर का रास्ता दिखा दिया गया और उनकी जगह रानी मुखर्जी को फिल्म में कास्ट कर लिया गया था.