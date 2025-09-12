Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > Salman Khan की इस हीरोइन ने दिए थे बेड पर बेहद बोल्ड Sex Scenes, हो गई थी बेकाबू और कर दी थी हदें पार!

Salman Khan की इस हीरोइन ने दिए थे बेड पर बेहद बोल्ड Sex Scenes, हो गई थी बेकाबू और कर दी थी हदें पार!

Salman Khan Actress Crossed All Limits Giving Sex Scenes: जब सलमान खान के साथ काम कर चुकी ये पॉपुलर एक्ट्रेस फिल्म में सेक्स सीन देते हुए हो गई थी बेकाबू और भूल गई थी शर्म हया। फिल्म में दिखा था हद से ज्यादा बोल्ड अंदाज

By: chhaya sharma | Published: September 12, 2025 6:35:10 PM IST

Zareen Khan Give Bold Sex Scene In Hate story 3
Salman Khan Actress Who Gave Bold Sex Scenes:  सलमान खान के साथ काम कर चुकी इस पॉपुलर एक्ट्रेस ने एक फिल्म में अपनी सारी हदें पार कर दी थी और सेक्स सीन देते हुए बेकाबू हो गई थी। ये इंटीमेट सीन फिल्म के एक गाने का था, जो काफी ज्यादा वायर हुआ था और एक्ट्रेस के इस गाने को सबसे रोमांटिक सॉन्ग की लिस्ट में भी शुमार किया गया हैं। 

बॉलीवुड की बोल्ड एक्ट्रेस जरीन खान

हम बात कर रहे हैं जरीन खान (Zareen Khan) की, जिन्हें बॉलीवुड इंडस्ट्री में लाने वाले भी सलमान खान थे। जब एक्ट्रेस ने फिल्मी दुनिया में कदम रखा था, तो उन्हें कैटरीना कैफ की कॉपी कहा जाता है। जरीन खान ने बॉलीवुड में डेब्यू 2010 में आई सलमान खान (Salman Khan) की फिल्म वीर से किया था, ये फिल्म ज्यादा नहीं चली, लेकिन इस फिल्म से एक्ट्रेस को काफी पॉपुलैरिटी मिली। इसके बाद जरीन खान ने बॉलीवुड में कई फिल्में की लेकिन उन्हें ज्यादा सक्सेस नहीं मिली, जिसके बाद एक्ट्रेस ने फिल्मों में बोल्ड सीन देना शुरु किया। 

2015 में रिलीज हुई फिल्म हेट स्टोरी 3 में दिए थे हद से ज्यादा बोल्ड सीन

साल 2015 में जरीन खान ने फिल्म की थी हेट स्टोरी 3 (Hate Story 3), जिसमें एक्ट्रेस ने काफी ज्यादा बोल्ड सीन दिए थे। वहीं इस फिल्म का सुपरहिट रोमांटिक गाना है वजह तुम हो(wajah tum ho), जिसमें जरीन खान, एक्टर करण सिंह ग्रोवर (Karan Singh Grover) के साथ बेहद बोल्ड सेक्स सीन देती नजर आई थी, ये गाना रिलीज होते ही इंटरनेट पर छा गया था और इस गाने ने पूरा इंटरनेट हैंग कर दिया था। हेट स्टोरी 3 एक सस्पेंस-थ्रिलर फिल्म थी, जिसमें  जरीन खान (Zareen Khan) और करण सिंह ग्रोवर के अलावा शरमन जोशी, प्रियांशु चटर्जी और डेजी शाह भी अहम किरदार में नजर आए थे। रिलीज के बाद फिल्म बॉक्स ऑफिस पर काफी तहलका मचाया था और ओटीटी पर तो भौकाल काट दिया था। फिल्म ‘हेट स्टोरी 3’ को बनाने में 20 करोड़ रुपये खर्च हुए थे लेकिन दुनियाभर में इस फिल्म ने 62.12 करोड़ रुपये की कमाई की थी। 

फिल्म हेट स्टोरी 3 की कहानी

फिल्म हेट स्टोरी 3  (Hate Story 3) की कहानी आदित्य दीवान (शरमन जोशी), जो फेमस बिजनेसमैन होते है और अपनी पत्नी सिया दीवान के साथ रहते है, दोनों की शादीशुदा जिंदगी बेहद खुशी में गुजर रही होती है। तभी कहानी में एक और बिजनेसमैन सौरव सिंघानिया (करण सिंह ग्रोवर) की एंट्री होती है. सौरव, आदित्य को बेहकाने के लिए एक महंगी कार तोहफे में देतै है और उसे पत्नी के साथ डिनर पर बुलाता है। सिया और आदित्य, दोनों  सौरव के घर खाने पर जाते हैं, जहां सौरव, आदित्य को एक बड़ा ऑफर देता है और कहता है कि वो उसे ज्यादा पैसे देगा, लेकिन वो उसकी पत्नी सिया के साथ रात गुजारना चाहता है। जिसके बाद आदित्य गुस्से से पागल हो जाता है और साफ मना कर देता है। लेकिन सौरव, इतमें नहीं रुकता और आदित्य को बर्बाद करने की कसम खाता है और खूब षड्यंत्र रचता है, फिल्म में ये देखना बहुत मजेदार होता है और सस्पेंस बढ़ जाता है कि आखिर सौरव ऐसा क्यों कर रहा है। फिल्म का क्लाइमैक्स आपके होश उड़ा देने वाला है। 

