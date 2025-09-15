17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ
Home > मनोरंजन > बॉलीवुड > 17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ

17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ

साजिद खान कास्टिंग काउच के मामले में सबसे बदनाम डायरेक्टर हैं, उनपर अनगिनत महिलाओं ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे.

By: Kavita Rajput | Published: September 15, 2025 9:58:00 AM IST

17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ

Sajid Khan Casting Couch: बॉलीवुड में ऐसे कई लोग हैं जिनका नाम विवादों से जुड़ चुका है. इनके एक नाम डायरेक्टर साजिद खान (Sajid Khan) का भी है. फेमस डायरेक्टर फराह खान (Farah Khan) के छोटे भाई साजिद बॉलीवुड के चर्चित डायरेक्टर्स में से एक रहे हैं. उन्होंने हिम्मतवाला, हमश्कल्स, हाउसफुल 4 जैसी कई सफल फिल्में बनाईं और खासकर कॉमेडी की दुनिया में नाम कमाया लेकिन 2018 में उनका नाम मीटू मूवमेंट से जुड़ा और उनका करियर अर्श से फर्श पर चला गया. 

साजिद पर एक नई तकरीबन 6 से ज्यादा एक्ट्रेसेस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे, इंडियन मॉडल पॉला भी इनमें से एक थीं. मॉडल ने अपने इन्स्टाग्राम पर साजिद द्वारा किए गए सेक्सुअल हैरेसमेंट की कहानी बयान की थी. पॉला ने बताया था कि साजिद ने फिल्म हाउसफुल4 में रोल देने के बदले उनके साथ गंदी हरकत की थी.

17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ

17 साल की मॉडल को कहा-मेरे सामने न्यूड हो जाओ

पॉला ने कहा था, मैं तब 17 साल की थी. उन्होंने मुझे उनके सामने स्ट्रिप करने यानी अपने सारे कपड़े उतारकर न्यूड होने को कहा. इसके अलावा उन्होंने मुझे छूने की भी कोशिश की. उस वक्त मैं चुप रही क्योंकि मुझे अपना घर चलाना था. मैं बच्ची थी इसलिए मैं तब कुछ नहीं कह पाई लेकिन कुछ साल बाद मुझसे बर्बाद नहीं हुआ और मैंने साजिद का पर्दाफाश करने का फैसला किया. ऐसे घटिया लोगों को तो जेल के पीछे होना चाहिए. भगवान जाने उसने कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया होगा. ऐसे लोगों को सिर्फ कास्टिंग काउच ही नहीं बल्कि लोगों के सपने तोड़ने के लिए भी जेल में डालना चाहिए.

साजिद को छोड़नी पड़ी थी हाउसफुल 4

बता दें कि 2018 में जब कई लड़कियों ने साजिद पर कास्टिंग काउच के आरोप लगाए तो उन्हें फिल्म हाउसफुल 4 से बतौर डायरेक्टर हटा दिया गया था. उनकी जगह फरहाद सामजी ने बची हुई फिल्म डायरेक्ट की थी. बाद में साजिद खान ने खुद एक स्टेटमेंट जारी करते हुए इस मामले पर कहा था, जब तक सच सामने नहीं आ जाता वो नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए फिल्म से बतौर डायरेक्टर हट रहे हैं क्योंकि उनपर, उनके परिवार पर और उनके कलीग्स पर उनकी वजह से काफी प्रेशर है.

Tags: sajid khansajid khan casting couchsajid khan scandal news
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

रेड लेटेक्स ड्रेस में कहर: निकी मिनाज के सेक्सी और...

September 15, 2025

त्योहारों पर अपनाएँ साई पल्लवी का ट्रेडिशनल स्टाइल, खूबसूरती को...

September 15, 2025

“क्राइम, थ्रिलर और ड्रामा , इस साल की सबसे हिट...

September 15, 2025

आउटर बैंक्स स्टार, Madelyn Cline के इन Bikini फोटोशूट ने...

September 15, 2025

ग्लैमर और इंटिमेसी से सजी लेस्बियन शॉर्ट फिल्में जो हदें...

September 14, 2025

कपड़े उतार मचाई हाय-तौबा, सोफिया की Bikini Photos वायरल

September 14, 2025
17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ
17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ
17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ
17 साल की एक्ट्रेस को डायरेक्टर ने बनाया शिकार, बोला-रोल चाहिए तो न्यूड हो जाओ