100 करोड़ दूंगा, कुत्ते के साथ सेक्स करोगी? जब साजिद खान ने घर बुलाकर एक्ट्रेस से पूछा घिनौना सवाल
कास्टिंग काउच के लिए बदनाम फिल्ममेकर साजिद खान ने एक्ट्रेस अहाना कुमरा से घर बुलाकर इतने बेहुदा सवाल पूछे थे.

Published: September 27, 2025 4:24:31 PM IST

Ahana Kumra Sajid Khan Casting Couch: बॉलीवुड एक्ट्रेस अहाना कुमरा (Ahana Kumra)  इन दिनों राइज एंड फॉल (Rise and Fall) शो में बतौर कंटेस्टेंट नजर आ रही हैं. उन्होंने अपने फ़िल्मी करियर में ‘लिपस्टिक अंडर माय बुर्का’ जैसी फिल्मों के लिए जाना जाता है. अहाना ने कई सालों तक स्ट्रगल करने के बाद इंडस्ट्री में अपना मुकाम हासिल किया है. इस दौरान उन्हें कुछ खराब अनुभवों से भी गुजरना पड़ा है. अहाना भी उन एक्ट्रेसेस में से हैं जिन्होंने फिल्ममेकर साजिद खान पर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे.  अहाना के मुताबिक साजिद ने उनसे काफी गंदी बातें की थीं और यहां तक कि ये तक पूछ लिया था कि अगर उन्हें 100 करोड़ रुपए दे दिए जाएं तो क्या वो डॉग के साथ सेक्स कर लेंगी?

ऑडिशन के बहाने घर बुलाया था
अहाना ने एक इंटरव्यू में साजिद का कच्चा चिट्ठा खोलते हुए कहा था कि उन्होंने उनके साथ भी वही किया था जो बाकी एक्ट्रेसेस के साथ किया था. साजिद ने उन्हें ऑडिशन के सिलसिले में मिलने के लिए घर बुलाया था. अहाना बोलीं, साजिद ने वही किया जो बाकी एक्ट्रेसेस के साथ करते थे. मीटिंग के लिए घर बुलाते थे फिर उनकी हाउसहेल्प उनके कमरे तक ले जाती थी जहां वो अंधेरा करके रखते थे. जब मैं रूम में पहुंची तो मैंने उनसे कहा कि आप कमरे की लाइट्स ऑन करें, साजिद ने लाइट्स ऑन कर दी. वो टीवी स्क्रीन पर कुछ देख रहे थे जो मुझे भी देखने के लिए कहा. मैंने उनसे पूछा कि हम रूम के बजाए घर के बाहरी हिस्से में क्यों नहीं बैठ सकते तो उन्होंने कहा कि उनकी मां घर में हैं तो उन्हें क्यों परेशान करना. इसके बाद वो मुझे जानने की कोशिश करते रहे. 

साजिद के घटिया सवालों से परेशान हुईं अहाना
अहाना ने आगे कहा, मैं उनकी खराब इमेज के बारे में जानती थी इसलिए मैंने उन्हें बातों-बातों में कह दिया कि मेरी मां पुलिस ऑफिसर हैं. मेरे ख्याल से इसी वजह से डर के उन्होंने मुझे डायरेक्ट कोई भी ऑफर नहीं दिया था. हां उनके सवाल बेहद घटिया थे. उन्होंने मुझसे पूछा था-अगर मैं तुम्हें 100 करोड़ दूं तो क्या तुम कुत्ते के साथ इंटरकोर्स कर लोगी?बाद में एक बार उन्होंने मेरी बिकिनी पिक्चर्स पर मुझे मैसेज करते हुए कहा था, तुम बिकिनी में भी हॉट दिख सकती हो. अहाना बोलीं-शायद उन्हें ये भरोसा नहीं था कि बिकिनी में अच्छी दिखूंगी. 

