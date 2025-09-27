हर हफ्ते 1,000 रुपये दूंगी, मुझे 10 बार चूमना-जब प्रोड्यूसर ने रखी अजीब शर्त, सकपका गए सैफ

Saif Ali Khan career: सैफ अली खान (Saif Ali Khan) अब बॉलीवुड के बेहतरीन एक्टर्स में से एक माने जाते हैं लेकिन एक ऐसा वक्त था जब उन्हें काम पाने के लिए काफी पापड़ बेलने पड़े थे. सब सोचते हैं कि शर्मीला टैगोर जैसी आइकॉनिक एक्ट्रेस के बेटे होने के नाते सैफ को बॉलीवुड में आसानी से एंट्री मिली होगी लेकिन ऐसा है नहीं. सैफ ने 1993 में फिल्मों में डेब्यू किया था लेकिन उन्हें सेकंड या थर्ड लीड रोल ही मिल रहे थे.



फीमेल प्रोड्यूसर ने रखी थी अजीब शर्त

सैफ ने हाल ही में अपने स्ट्रगलिंग दौर को लेकर खुलासा करते हुए कहा कि एक वक्त तो ऐसा था जब एक फीमेल प्रोड्यूसर ने 1000 रुपए वीकली देने का ऑफर किया था बशर्ते वो उन्हें दस बार गाल पर किस करें. सैफ बोले-मैंने सेकंड और थर्ड लीड के तौर पर भी काम किया, कुछ फिल्में अच्छी थीं जिसकी बदौलत करियर चलता रहा लेकिन एक दौर ऐसा भी आया जब मेरी बहुत सारी फिल्में फ्लॉप हो गईं. सैफ आगे बोले, 90 का दशक मेरे लिए एक नेट प्रैक्टिस की तरह था जहां कई गलतियों से मैंने कई सबक सीखे.मैंने बाद में अपने शुरुआती दौर की फिल्में यूट्यूब पर दोबारा देखीं ताकि मैं समझ पाऊं कि मैंने कितनी गलतियां की हैं और करियर में मैंने कितनी ग्रोथ की है कि मैं यहां तक आ गया हूं.

फिल्म ‘परंपरा’ से किया था डेब्यू

आपको बता दें कि सैफ ने 1993 में फिल्म परंपरा से डेब्यू किया था. इसके बाद उनकी कई फिल्में फ्लॉप रहीं. करियर के दूसरे दौर में उन्होंने कल हो न हो, ओमकारा, हम तुम जैसी हिट फिल्में दीं. वह फिल्म ‘आदिपुरुष’ में रावण की भूमिका निभा चुके हैं. जल्द ही वह हैवान और जिस्म 3 जैसी फिल्मों में नजर आयेंगे. उन्होंने ओटीटी पर भी अपनी पहचान बनाई है. वेबसीरीज ‘सेक्रेड गेम्स’ में सैफ को काफी पसंद किया गया था.

