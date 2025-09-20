तुम इतनी हॉट…सैफ अली खान ने किया इस एक्ट्रेस पर कमेंट, करीना को पता चलेगा तो मच जाएगा बवाल!

Saif Ali Khan Comment on Ameesha Patel: बॉलीवुड एक्ट्रेस अमीषा पटेल किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. गदर और कहो न प्यार है जैसी फिल्मों से एक्ट्रेस को स्टारडम मिला है. हालांकि, अमीषा ने कई फिल्मों में छोटे-मोटे रोल्स भी किए हैं, जिनमें से एक थोड़ा प्यार थोड़ा मैजिक भी रही है. इस फिल्म में एक्ट्रेस ने लेजी लम्हे गाने में अपना ग्लैमरस और सुपर सेक्सी अवतार दिखा हर किसी को इंप्रेस कर दिया था. लेकिन, क्या आप जानते हैं कि इस गाने में अमीषा (Ameesha Patel) की हॉटनेस देख सैफ अली खान (Saif Ali Khan) भी अपनी आंखों पर यकीन नहीं कर पाए थे. जी हां, ऐसा हम नहीं बल्कि अमीषा पटेल ने खुद बताया है. अमीषा ने हाल में एक इंटरव्यू दिया है जहां उन्होंने लेजी लम्हे गाने को लेकर बात की है.

अमीषा पटेल से जुड़ा हॉटनेस का टैग!

अमीषा पटेल (Ameesha Patel Movies) ने हाल ही में एक पॉडकास्ट में हिस्सा लिया था. जहां उन्होंने लेजी लम्हे की शूट का समय याद किया और बताया, जब लोग गाने के सेक्सी होने की बात करते हैं, तो लेजी लम्हें की बात करते हैं. आज भी लोग मुझे कहते हैं, तुम उस गाने में बहुत हॉट लग रही थी. उस गाने के बाद मुझसे हॉट का टैग जुड़ गया और मेरी अच्छी लड़की वाली इमेज बदल गई. मैं खुद को कभी हॉट और सेक्सी नहीं मानती थी. लेकिन, आदित्य चोपड़ा मुझसे हमेशा कहते थे यहां तक कि कहो न प्यार है में भी कहा था.

बिकिनी पहनने से किया मना!

अमीषा पटेल (Ameesha Patel Songs) ने पॉडकास्ट में यह भी बताया कि इस गाने में आदित्य चोपड़ा चाहते थे कि मैं बिकिनी पहनूं. लेकिन, मैं बहुत नर्वस थी और मैंने उनसे कहा मैं बिकिनी नहीं पहनूंगी, लेकिन मैं आपको वह दूंगी जो आपको एक डायरेक्टर की तरह चाहिए.

सैफ अली खान को नहीं हुआ था हॉटनेस पर भरोसा!

अमीषा पटेल ने आगे बताया, उन्होंने उस गाने के लिए बहुत मेहनत की थी और उसे हमने 11-12 दिनों में शूट किया था. आजकल म्यूजिक वीडियो 2-3 दिनों में शूट हो जाते हैं. मैंने उस गाने के लिए स्कूबा डाइविंग सीखी थी और मुझे पानी में गाने के लिरिक्स का लिप-सिंक करना था. मुझे अपनी सांस रोकने के लिए खुद को ट्रेन करना था. क्योंकि, वह पानी में शॉट के समय बुलबुले नहीं चाहते थे. हम सर्दियों में शूट कर रहे थे. मैं और सैफ (Saif Ali Khan Movies), दोनों ही बीमार पड़ गए थे. लेकिन, हम जब भी अंडरवॉटर शॉट्स देखते तो वो (सैफ) हमेशा कहता, तुम पानी के अंदर इतनी हॉट कैसे लग सकती हो?

अमीषा ने अपनी बात पूरी करते हुए कहा, मुझे यह अहसास तब तक नहीं हुआ था जब तक सैफ और डायरेक्टर कोहली ने नहीं कहा.