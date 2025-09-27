‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स
Home > मनोरंजन > ‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स

‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स

Kantara Chapter 1 OTT Release: 'कंतारा चैप्टर 1' सिनेमाघरों के बाद अब ओटीटी पर दस्तक दे रही है. चलिए जानते हैं कि ये किस प्लेटफॉर्म पर डिजिटिल डेब्यू करेगी. बता दें यह ऋषभ शेट्टी की ये फिल्म कन्नड़, तेलुगु, तमिल और मलयालम भाषा में स्ट्रीम होगी.

By: Shraddha Pandey | Published: September 27, 2025 10:34:53 PM IST

Kantara chapter 1 Ott
Kantara chapter 1 Ott

Kantara Chapter 1 Digital Rights: साउथ की ब्लॉकबस्टर फ्रेंचाइजी कांतारा (Kantara) का प्रीक्वल कांतारा चैप्टर 1 (Kantara: Chapter 1) जबसे अनाउंस हुआ है, फैंस का क्रेज कम होने का नाम ही नहीं ले रहा. थिएटर में रिलीज से पहले ही इस फिल्म ने सुर्खियां बटोर ली थीं और अब बारी है इसके OTT धमाके की.

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म के OTT राइट्स भारी-भरकम रकम में बिक चुके हैं. अंदाजा लगाइए, करीब 125 करोड़ की डील हुई है! यानी मेकर्स को भी इस फिल्म से जबरदस्त उम्मीदें हैं. अब बड़ा सवाल, कहां देख पाएंगे ये फिल्म? तो खबर है कि ये फिल्म Amazon Prime Video पर स्ट्रीम होगी. हां, सही सुना आपने! अगर आप थिएटर में नहीं जा पाए तो कोई टेंशन नहीं, घर बैठे मोबाइल या टीवी पर फिल्म का मज़ा ले पाएंगे.

इस तारीख को रिलीज होगी कांतारा 2

वहीं फिल्म को 2 अक्टूबर 2025 को वर्ल्डवाइड रिलीज किया जाएगा. गांधी जयंती के मौके पर सिनेमाघरों में धूम मचने वाली है. यानी थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा, लेकिन फैंस का एक्साइटमेंट देखते हुए कहा जा सकता है कि रिलीज़ डेट आते ही सोशल मीडिया पर तहलका मच जाएगा.

खास बनेगी आपकी मूवी नाइट

“Kantara: Chapter 1” में एक बार फिर दिखेगा लोककथाओं, देव-पूजा और रहस्यमयी कहानियों का तड़का. ट्रेलर रिलीज़ के बाद ही इसे “bigger and better” कहा जा रहा है. तो तैयार हो जाइए, क्योंकि इस फिल्म की डिजिटल रिलीज़ आपके मूवी नाइट्स को और खास बनाने वाली है.  

फैंस के बीच जबरदस्त एक्साइटमेंट

फिल्म को लेकर सोशल मीडिया पर जबरदस्त एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है. फैंस लगातार पोस्टर्स और अपडेट्स शेयर कर रहे हैं. इससे पता चल रहा है कि फैंस के बीच बेसब्री कितनी ज्यादा  है. खासकर ऋषभ शेट्टी के लुक और फिल्म की रहस्यमयी कहानी ने हर किसी की जिज्ञासा और बढ़ा दी है.

Tags: Kantara Chapter 1Kantara Chapter 1 digital debutKantara Chapter 1 ott releaserishabh shetty
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

10 मिनट में घर पर बनाएं नींबू स्क्रब, पाएं चमकदार...

September 28, 2025

6-6-6 वॉकिंग टेक्निक: वजन घटाने और सेहत सुधारने का नया...

September 28, 2025

घर पर बनाएं टेस्टी गार्लिक ब्रेड, जिसे देखकर और खाकर...

September 28, 2025

दुग्गा-दुग्गा! 33 साल की हसीना पर फिदा हुए फैन्स, तस्वीरें...

September 28, 2025

उंगलियां चाट-चाट कर लोग खाएंगे, घर में बनाएं स्वादिष्ट और...

September 28, 2025

नवरात्रि में कन्या भोज के लिए बनाएं ये भोग, नहीं...

September 28, 2025
‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स
‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स
‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स
‘Kantara Chapter 1’ का ओटीटी प्रीमियर कहां होगा? कितने में बिके डिजिटल राइट्स