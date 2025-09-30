पावरस्टार Pawan Singh ने युजवेंद्र चहल की एक्स वाइफ के लिए किया ऐसा काम, खुशी से गदगद हुई धनश्री वर्मा
Rise and Fall Pawan Singh : भोजपुरी स्टार पवन सिंह ने रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' छोड़ने के बाद धनश्री वर्मा के लिए शानदार सरप्राइज भेजा, जिससे उनकी दोस्ती फिर चर्चा में आ गई है.

By: sanskritij jaipuria | Last Updated: September 30, 2025 5:44:18 PM IST

Rise and Fall Pawan Singh : भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार पवन सिंह एक बार फिर सुर्खियों में हैं, लेकिन इस बार वजह है उनका एक अलग अंदाज. जहां हाल ही में उन्होंने रियलिटी शो राइज एंड फॉल को अलविदा कहा, वहीं शो से बाहर निकलने के बाद भी वो चर्चाओं में बने हुए हैं. पवन सिंह ने अपने खास अंदाज में शो की कंटेस्टेंट धनश्री वर्मा के लिए एक खास तोहफा दिया है, जिसने फैंस के बीच हलचल मचा दी है.

राइज एंड फॉल में जब तक पवन सिंह मौजूद थे, वो अपने व्यवहार और अंदाज के चलते लगातार लाइमलाइट में बने रहे. खासकर उनकी धनश्री वर्मा के साथ बढ़ती दोस्ती ने लोगों का ध्यान खींचा. दोनों के बीच की केमिस्ट्री लोगों को खूब पसंद आई. पवन सिंह अकसर धनश्री की खूबसूरती की तारीफ करते नजर आते थे, जिससे ये रिश्ता और भी चर्चा में आ गया.

 शो से बाहर, लेकिन रिश्ता बरकरार

पवन सिंह के शो से बाहर आने के बाद भी वो धनश्री वर्मा को नहीं भूले. इस बात का खुलासा हुआ जब वाइल्ड कार्ड कंटेस्टेंट मनीषा रानी ने शो में एंट्री ली. मनीषा ने बताया कि शो में आने से पहले उनकी पवन सिंह से वीडियो कॉल पर बात हुई थी, जिसमें उन्होंने धनश्री के लिए एक खास संदेश दिया.

 पवन सिंह ने खुलवाई धनश्री के लिए साड़ी की दुकान

मनीषा रानी ने कैमरे के सामने बताया, “पवन जी ने तेरे लिए बाहर साड़ी की दुकान खुलवा दी है. मैंने आने से पहले उन्हें वीडियो कॉल किया था. उन्होंने कहा कि धनश्री को बोल देना कि सारी ब्रांडेड साड़ियां मिलेंगी.” इतना ही नहीं, मनीषा ने ये भी कहा कि पवन सिंह ने ब्लैक बिंदी भी भेजी है और कहा है कि धनश्री से बोलना कि एक बार मेरी तरफ से साड़ी पहनकर बिंदी जरूर लगाए.

ये सुनकर शो में मौजूद धनश्री वर्मा हंसी नहीं रोक पाईं और उनका चेहरा खिल उठा. मनीषा का ये खुलासा न सिर्फ शो में मनोरंजन का तड़का लगा गया, बल्कि पवन सिंह और धनश्री की बॉन्डिंग पर भी मुहर लगा दी.

 फैंस कर रहे हैं इस रिश्ते की तारीफ

सोशल मीडिया पर पवन सिंह और धनश्री वर्मा की इस दोस्ती की खूब चर्चा हो रही है. कुछ लोग इसे एक खूबसूरत दोस्ती बता रहे हैं तो कुछ इसे पवन सिंह के बड़े दिल का उदाहरण मान रहे हैं. हालांकि पवन और धनश्री दोनों ने अभी तक इस रिश्ते पर कोई आधिकारिक बयान नहीं दिया है.

 क्या आगे और कुछ खास देखने को मिलेगा?

फिलहाल पवन सिंह भले ही शो से बाहर हों, लेकिन उनके द्वारा धनश्री के लिए उठाया गया ये कदम साफ करता है कि ये रिश्ता कुछ खास है. अब देखना होगा कि क्या ये दोस्ती यहीं तक सीमित रहती है या फिर आगे और भी खास पल सामने आते हैं.

