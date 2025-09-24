Rise and Fall : धनश्री वर्मा के प्यार में डूबे अरबाज पटेल, एक कमेंट ने फैंस को कर दिया आग बबूला, निक्की तंबोली पर भी आई बात..!

Rise and Fall : OTT प्लेटफॉर्म पर प्रसारित हो रहा रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ अपने ड्रामाई और दिलचस्प एपिसोड्स के चलते लोगों का ध्यान आकर्षित कर रहा है. लेकिन हाल ही में शो के एक एपिसोड में कंटेस्टेंट अरबाज पटेल की एक बातचीत ने विवाद की आग लगा दी है. ये क्लिप सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है, जिसमें अरबाज के एक ऐसे कमेंट सामने आए, जिसने लोगों के बीच खूब चर्चा और आलोचना पैदा कर दी.

शो के एक एपिसोड में अरबाज पटेल को धनश्री वर्मा से कहते हुए देखा गया कि वे अन्य पुरुष कंटेस्टेंट्स को हर न करें, बल्कि केवल साइड हग दें. इस बात पर धनश्री ने तुरंत जवाब दिया कि उन्हें लोगों को गले लगाना पसंद है वो ऐसे ही लोगों को ग्रीट करती हैं और वे इसे जारी रखेंगी. इस बातचीत ने लोगों के बीच एक बड़ा विवाद खड़ा कर दिया, क्योंकि कई लोगों ने अरबाज के इस रवैये को गलत बताया.

सोशल मीडिया पर अरबाज की आलोचना

अरबाज की इस बात को लेकर सोशल मीडिया पर लोगों ने कड़ी प्रतिक्रिया दी. कई यूजर्स ने उन्हें ट्रोल किया और कहा कि वो धनश्री पर फालतू का कंट्रोल दिखा रहे हैं. कुछ ने तो ये भी कहा कि यह पहली बार नहीं है जब अरबाज ने ऐसा व्यवहार दिखाया है, बल्कि ये उनका रियलिटी शोज में लगातार दोहराया जाने वाला व्यवहार है. एक यूजर ने लिखा, “अरबाज को खेल पर ध्यान देना चाहिए, धनश्री को कंट्रोल करने पर नहीं.” वहीं, एक अन्य ने धनश्री की तारीफ करते हुए कहा कि उन्होंने इस स्थिति को बहुत ही सही तरीके से संभाला.

अरबाज और निक्की तंबोली का रिश्ता

इस विवाद को और भी पेचीदा बनाता है अरबाज का एक्ट्रेस निक्की तंबोली के साथ रिश्ता. दोनों बिग बॉस मराठी के दिनों से एक-दूसरे के साथ हैं. फैंस का मानना है कि अरबाज और धनश्री की नजदीकियां निक्की के प्रति सम्मानजनक नहीं हैं. कई लोगों ने कहा कि अरबाज का धनश्री के साथ ऐसा व्यवहार निक्की के प्रति अनादर जैसा लगता है.

क्या होगा अरबाज का अगला कदम?

जहां अरबाज अपनी गेमप्ले के चलते सुर्खियों में बने हुए हैं, वहीं उनकी ऑन-स्क्रीन और ऑफ-स्क्रीन हरकतें फैंस के लिए कई सवाल खड़े कर रही हैं. लोग ये जानने के लिए उत्सुक हैं कि अरबाज इस विवाद का सामना कैसे करेंगे और क्या वे अपने व्यवहार में बदलाव लाएंगे.