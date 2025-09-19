कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!
Home > मनोरंजन > कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

Rihanna Latest Photos: 37 साल की फेमस हॉलीवुड सिंगर कभी अपने बिकिनी लुक, तो कभी न्यूड फोटो-वीडियो से इंटरनेट पर तबाही मचाती रहती हैं. हाल में एक्ट्रेस ने सेक्सी अवतार में अपना मैटरनिटी फोटोशूट शेयर किया है.

By: Prachi Tandon | Last Updated: September 19, 2025 9:34:42 AM IST

कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

Rihanna Bold Photos Viral: पॉप सिंगर रिहाना किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. जो लोग उन्हें भारत में नहीं जानते थे, वह तब जान गए जब इंटरनेशनल सिंगर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और नीता अंबानी (Nita Ambani) के बेटे की शादी में परफॉर्म करने आई थीं. हालांकि, इससे पहले भी रिहाना (Rihanna) कई बार सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी हैं. इंटरनेशनल सिंगर सिर्फ अपने गानों या परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि अपने बोल्ड और सिजलिंग सेक्सी लुक्स के लिए भी लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं. 

रिहाना अपनी बोल्ड, बिकिनी और यहां तक न्यूड फोटो-वीडियो शेयर करने से भी नहीं कतराती हैं. इन दिनों भी 37 साल की पॉप सिंगर अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी और बोल्ड फोटोशूट के लिए चर्चाओं में बनी हुई हैं. 

रिहाना के बोल्ड लुक्स देख पानी-पानी होते हैं फैंस! 

View this post on Instagram

A post shared by badgalriri (@badgalriri)

इंटरनेशनल पॉप सिंगर तीसरी बार मां बनने जा रही हैं. हाल ही में रिहाना (Rihanna Pregnancy) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बोल्ड मैटरनिटी फोटोशूट की फोटोज शेयर की थीं. इन फोटोज में रिहाना अलग-अलग आउटफिट्स में अपना बेबी बंप स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं. 

रिहाना की बिकिनी फोटोज होती हैं जमकर वायरल

कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

रिहाना (Rihanna Bikini Look) बिकिनी और बोल्ड अवतार में भी कैमरा के सामने आने में नहीं झिझकती हैं. सिंगर की यह फोटोज प्रूफ हैं कि वह कॉन्फिडेंस पानी के साथ पीकर आती हैं. रिहाना ने इन फोटोज में मल्टीकलर की बिकिनी पहन अपनी सेक्सी अदाएं दिखाई हैं. कभी वह दीवार के सहारे पोज कर रही हैं, तो कभी कुर्सी पर एक पैर टिकाकर टोन्ड फिगर दिखा रही हैं. 

बिस्तर पर लेटकर शेयर की फोटो

कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

इंटरनेशनल सिंगर की यह फोटो भी इंटरनेट पर खूब वायरल होती है. फोटो में देखा जा सकता है कि रिहाना (Rihanna Instagram) ब्लैक कलर की बिकिनी पहन बेड पर लेटकर सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं. इस फोटोशूट के लिए सिंगर ने बिकिनी के साथ ब्लैक हाई हील्स कैरी की हैं और अपने दोनों पैरों के टैटू को फ्लॉन्ट किया है.

न्यूड लुक से मचाया बवाल

पॉप सिंगर बोल्ड तो बोल्ड न्यूड लुक दिखाने में भी नहीं कतराती हैं. इस फोटो में रिहाना ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना न्यूड लुक पोस्ट किया है. फोटो में देखा जा सकता है कि रिहाना ने बिना टॉप के फोटो खिंचवाई है और अपने प्राइवेट पार्ट को हाथों से कवर किया है. वहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले उन्होंने तस्वीरों पर पेन एडिट कर दिया है. 

Tags: HollywoodHollywood NewsRihannaRihanna Bold PhotosRihanna Pregnancy
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

मॉडर्न और स्टाइलिश दिखने के लिए अपनाएं ये टॉप लिपस्टिक...

September 20, 2025

हॉटनेस का तड़का! Kangana Sharma ने अपने बदन को दिखाकर...

September 20, 2025

बोल्ड लुक में छाईं Huma Qureshi, सोशल मीडिया पर मचाया...

September 19, 2025

शारदीय नवरात्र में करें इन मां दुर्गा के मंत्रों का...

September 19, 2025

Game of Thrones वे मोमेंट्स जब दर्शकों की धड़कनें थम...

September 19, 2025

Dakota Johnson के बोल्ड आउटफिट्स ने बढ़ाई सोशल मीडिया की...

September 19, 2025
कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

TOP CATEGORIES

कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!
कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!
कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!
कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!