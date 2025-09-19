कभी बिकिनी, तो कभी न्यूड लुक से इंटरनेट पर तबाही मचाती हैं फेमस सिंगर, 37 की उम्र में है 17 वाला जलवा!

Rihanna Bold Photos Viral: पॉप सिंगर रिहाना किसी पहचान की मोहताज नहीं हैं. जो लोग उन्हें भारत में नहीं जानते थे, वह तब जान गए जब इंटरनेशनल सिंगर मुकेश अंबानी (Mukesh Ambani) और नीता अंबानी (Nita Ambani) के बेटे की शादी में परफॉर्म करने आई थीं. हालांकि, इससे पहले भी रिहाना (Rihanna) कई बार सुर्खियों का हिस्सा बन चुकी हैं. इंटरनेशनल सिंगर सिर्फ अपने गानों या परफॉर्मेंस के लिए नहीं, बल्कि अपने बोल्ड और सिजलिंग सेक्सी लुक्स के लिए भी लाइमलाइट का हिस्सा बनी रहती हैं.

रिहाना अपनी बोल्ड, बिकिनी और यहां तक न्यूड फोटो-वीडियो शेयर करने से भी नहीं कतराती हैं. इन दिनों भी 37 साल की पॉप सिंगर अपनी तीसरी प्रेग्नेंसी और बोल्ड फोटोशूट के लिए चर्चाओं में बनी हुई हैं.

रिहाना के बोल्ड लुक्स देख पानी-पानी होते हैं फैंस!

इंटरनेशनल पॉप सिंगर तीसरी बार मां बनने जा रही हैं. हाल ही में रिहाना (Rihanna Pregnancy) ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर बोल्ड मैटरनिटी फोटोशूट की फोटोज शेयर की थीं. इन फोटोज में रिहाना अलग-अलग आउटफिट्स में अपना बेबी बंप स्टाइल और कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट करती दिखाई दे रही हैं.

रिहाना की बिकिनी फोटोज होती हैं जमकर वायरल

रिहाना (Rihanna Bikini Look) बिकिनी और बोल्ड अवतार में भी कैमरा के सामने आने में नहीं झिझकती हैं. सिंगर की यह फोटोज प्रूफ हैं कि वह कॉन्फिडेंस पानी के साथ पीकर आती हैं. रिहाना ने इन फोटोज में मल्टीकलर की बिकिनी पहन अपनी सेक्सी अदाएं दिखाई हैं. कभी वह दीवार के सहारे पोज कर रही हैं, तो कभी कुर्सी पर एक पैर टिकाकर टोन्ड फिगर दिखा रही हैं.

बिस्तर पर लेटकर शेयर की फोटो

इंटरनेशनल सिंगर की यह फोटो भी इंटरनेट पर खूब वायरल होती है. फोटो में देखा जा सकता है कि रिहाना (Rihanna Instagram) ब्लैक कलर की बिकिनी पहन बेड पर लेटकर सेक्सी पोज देती नजर आ रही हैं. इस फोटोशूट के लिए सिंगर ने बिकिनी के साथ ब्लैक हाई हील्स कैरी की हैं और अपने दोनों पैरों के टैटू को फ्लॉन्ट किया है.

न्यूड लुक से मचाया बवाल

पॉप सिंगर बोल्ड तो बोल्ड न्यूड लुक दिखाने में भी नहीं कतराती हैं. इस फोटो में रिहाना ने बहुत ही कॉन्फिडेंस के साथ अपना न्यूड लुक पोस्ट किया है. फोटो में देखा जा सकता है कि रिहाना ने बिना टॉप के फोटो खिंचवाई है और अपने प्राइवेट पार्ट को हाथों से कवर किया है. वहीं, सोशल मीडिया पर पोस्ट करने से पहले उन्होंने तस्वीरों पर पेन एडिट कर दिया है.