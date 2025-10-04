‘इस बेबसी से तो मौत अच्छी…’ जब अमिताभ बच्चन से नहीं मिल सकीं रेखा, ऐसे छलका था दर्द

Rekha Amitabh Bachchan Break Up: बात आज बॉलीवुड की एवर ग्रीन एक्ट्रेस रेखा (Rekha) की जिनकी खूबसूरती के चर्चे आज भी लोगों की जुबान पर होते हैं. रेखा ने अपने दौर की कई चर्चित फिल्मों में काम किया था जिनमें उमराव जान, खून भरी मांग, सिलसिला, नमक हराम, दो अनजाने, बहुरानी आदि शामिल हैं. हालांकि, फिल्मों के साथ ही रेखा बॉलीवुड के मेगा स्टार अमिताभ बच्चन (Amitabh Bachchan) के साथ अपने अफेयर को लेकर भी सुर्खियों में रहीं थीं. अमिताभ शादीशुदा थे लेकिन बावजूद इसके रेखा और अमिताभ की नजदीकियों के किस्से फिल्म इंडस्ट्री में काफी मशहूर थे. हालांकि, इनकी लाइफ में एक ऐसा पल भी आया था जब एक मेडिकल इमरजेंसी के दौरान चाहकर भी रेखा अमिताभ से मिल नहीं सकीं थीं और अपनी इस मजबूरी को उन्होंने मीडिया के सामने रखा था.

जब अमिताभ के पेट में लगी चोट

ये किस्सा साल 1983 का बताया जाता है, ये वो समय था जब रेखा और अमिताभ का ब्रेकअप हो गया था और दोनों की राहें जुदा हो चली थीं. ठीक इसी समय फिल्म कुली की शूटिंग दौरान अमिताभ के पेट में गंभीर चोट लग गई. एक्टर की हालत इतनी खराब हो चली थी कि डॉक्टर्स तक ने हाथ खड़े कर दिए थे. देशभर में अमिताभ बच्चन की सलामती के लिए दुआ की जा रही थी. कोई नहीं जानता था कि एक्टर बचेंगे या नहीं, जब रेखा को अमिताभ के साथ हुए इस हादसे के बारे में पता चला तो वे बैचैन हो उठीं.

चाहकर भी अमिताभ से नहीं मिल सकीं रेखा

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो रेखा को जैसे ही पता चला कि अमिताभ को इतनी गंभीर चोट लगी है तो वे फ़ौरन अस्पताल पहुंच गईं. यहां रेखा ने अमिताभ से मिलने की पूरी कोशिश की लेकिन उन्हें एक्टर से मिलने नहीं दिया गया. बाद में रेखा ने मीडिया से बात करते हुए कहा था कि, ‘आप खुद सोचकर देखिए, मैं अमिताभ को ये तक नहीं बता पाई कि मुझपर क्या बीत रही है, इस बेबसी से तो मौत अच्छी है’.