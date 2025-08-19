Ranveer Singh की फिल्म Dhurandhar पर हुआ बड़ा दर्दनाक और भयानक हादसा! 100 से ज्यादा लोगों की जान खतरे में, अस्पताल में करवाया भर्ती

Ranveer Singh’s Movie Dhurandhar At Shooting Big Accident Happened: रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग से बेहद बुरी खबर सामने आ रही है, खबर है कि ‘धुरंधर’ की शूटिंग पर बेहद खौफनाक और भयानक हादसा हुआ है और 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया हैं, तो चलिए जानते हैं क्या पूरा मामला।

रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग पर हुआ भयानक हादसा (A Terrible Accident Happened During The Shooting Of Ranveer Singh’s Upcoming Film ‘dhurandhar’)

दरअसल, रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग लद्दाख में हो रही थी और इस दौरान बेहद भयानक हादसा हुआ है। फिल्म की शूटिंग के दौरान क्रू मेंबर्स को फूड पॉइजनिंग हो गया है, जिसके बाद हर जगह अफरातफरी मच गई थी। इसके बादकरीबन 100 से ज्यादा लोगों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया है और यह खबर आग की तरह हर जगह फैसल रही हैं और अब ये खबर सुनने के बाद हर कोई हैरान परेशान हैं। वहीं अब रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग भी रुक गई है।

रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग सेट पर मची अफरातफरी (There Was Chaos On The Shooting Set Of Ranveer Singh’s Upcoming Film ‘dhurandhar’)

एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार रणवीर सिंह की फिल्म ‘धुरंधर’ के सेट पर 17 अगस्त के दिन 600 लोगों को खाना परोसा गया, जिसे खाने के बाद 120 से ज्यादा लोगों की तबीयत अचानक खराब होने लगी, किसी को पेट दर्द हुआ, तो कोई उल्टी और सिरदर्द से परेशान होने लगा। वहीं फिल्म ‘धुरंधर’ के सेट पर अचानक ऐसा गंभीर माहौल देख हर कोी परेशान हो गया और सेट पर अफरातफरी मच गई, जिसके बाद तुरंत सभी को अस्पताल ले जाया गया। इस खबर को सुनते ही लेह पुलिस के साथ ही फूड सेफ्टी सहित तमाम प्रशासनिक अधिकारी घटना पर पहुंचे। फिलहाल फूड सेफ्टी टीम ने खाने के सैंपल लिए और जांच के लिए भेजा है।

रणवीर सिंह की आने वाली फिल्म ‘धुरंधर’ की शूटिंग हुई बंद (Shooting Of Ranveer Singh’s Upcoming Film ‘dhurandhar’ Stopped)

बता दें कि रणवीर सिंह (Ranveer Singh) की फिल्म ‘धुरंधर’ (Dhurandhar) अपनी अनाउंसमेंट के बाद से ही चर्चा में बनी हुई हैं, हाल ही में इस फिल्म का टीज भी रिलीज किया गया था, जिसे देखने के बाद से लोग फिल्म के लिए और भी ज्यादा ही एक्साइटेड हो गए हैं। यह फिल्म 5 दिसंबर को सिनेमाघरों में रिलीज होने वाली है, लेकिन अभी फिल्म की शुटिंग रूक गई है