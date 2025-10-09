ब्रेस्ट साइज़ पूछा, गंदे तरीके से छूने लगा-जब भोजपुरी एक्ट्रेस संग साजिद खान ने की अश्लीलता, ऐसे खुली पोल
फिल्ममेकर साजिद खान की गंदी हरकतों से भोजपुरी एक्ट्रेसेस भी नहीं बच पाई हैं. कुछ समय पहले रानी चटर्जी ने भी उनपर सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे.

By: Kavita Rajput | Published: October 9, 2025 12:27:08 PM IST

Rani Chatterjee Sajid Khan Controversy: फिल्ममेकर साजिद खान (Sajid Khan)  बॉलीवुड के सबसे बदनाम डायरेक्टर्स में से एक हैं, फिल्म इंडस्ट्री में उनका नाम कास्टिंग काउच की वजह से ऐसा दागदार हुआ कि वो अब तक इससे उबर नहीं पाए हैं. साजिद पर 2018 में मीटू मूवमेंट के तहत एक नहीं बल्कि दस-बारह एक्ट्रेसेस ने सेक्सुअल हैरेसमेंट के आरोप लगाए थे. इतना ही नहीं इसके बाद जब साजिद 2023 में बिग बॉस 16 का हिस्सा बने तो भी इंडस्ट्री में उनका विरोध शुरू हो गया था और कई अन्य एक्ट्रेसेस भी साजिद के खिलाफ खुलकर बयानबाजी करने लगीं. इनमें से एक एक्ट्रेस रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) भी हैं.

रानी भोजपुरी फिल्मों की पॉपुलर एक्ट्रेस हैं और वो भी साजिद की गंदी नज़रों से बच नहीं पाईं. रानी ने 2023 में खुलासा किया था कि साजिद ने उनके साथ अश्लील बातें की थीं जिससे वो असहज हो गई थीं. 

ब्रेस्ट साइज़ पूछा: रानी 
रानी ने एक इंटरव्यू में खुलासा किया था कि साजिद ने उन्हें घर बुलाकर हैरेस किया था. रानी ने कहा था, जब वो हिम्मतवाला बना रहे थे मैंने उनकी टीम से काम के सिलसिले में कांटेक्ट किया था. इसके बाद साजिद से मेरी फोन पर बात हुई और उन्होंने मुझे घर आने को कहा. उन्होंने साफ कहा कि ये कोई फॉर्मल मीटिंग नहीं है तो मैं किसी पीआर या मेनेजर को लेकर न आऊं. मैंने सोचा शायद ऐसे ही होता होगा, मैं अकेले उनके जुहू स्थित घर पर गई. घर पहुंची तो साजिद ने मुझे कहा कि वो उन्हें धोखा-धोखा आइटम सॉन्ग के लिए कास्ट करना चाहते हैं लेकिन उसमें उन्हें काफी छोटा लहंगा पहनना पड़ेगा. 

छूने की कोशिश करने लगे साजिद
रानी ने आगे कहा, फिर साजिद ने मुझे कहा कि अपने पैर दिखाओ, मैंने संकोच के साथ अपने पैर घुटने तक दिखाए. फिर साजिद ने मुझसे पूछा कि तुम्हारा ब्रेस्ट साइज़ क्या है, मैंने सोचा ये क्या हो रहा है तो वो बोले कि शर्माने की कोई बात नहीं है. इसके बाद वह मुझे छूने की कोशिश करने लगे. ये सब देखकर मुझसे चुप नहीं रहा गया और मैंने उन्हें कह दिया कि आप कैसी बातें मेरे साथ कर रहे हैं.ये बेहद गंदा तरीका था और मैं फ़ौरन वहां से निकल गई.  

