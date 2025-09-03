रणबीर कपूर की ‘हीर’ ने चोरी-छिपे कर ली शादी? 5 साल छोटे कश्मीरी बिजनेसमैन हैं एक्ट्रेस के पति!

Nargis Fakhri Marriage Rumors: रणबीर कपूर स्टारर रॉकस्टार में अपनी खूबसूरती और अदाकारी से ऑडियंस को इंप्रेस करने वालीं नरगिस फाखरी आखिरी बार स्लिवर स्क्रीन पर साजिद नाडियाडवाला की फिल्म हाउसफुल 5 में नजर आई थीं। लेकिन, आज हम यहां एक्ट्रेस की प्रोफेशनल नहीं, बल्कि पर्सनल लाइफ के बारे में बात करने जा रहे हैं। नरगिस फाखरी इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ की वजह से लाइमलाइट का हिस्सा बनी हुई हैं। जी हां, सोशल मीडिया पर ऐसी खबरें वायरल हो रही हैं जिनमें दावा किया जा रहा है कि नरगिस फाखरी ने अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है। हालांकि, नरगिस ने अपनी शादी को लेकर किसी तरह का ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं किया है।

कैसे उड़ी नगरिस फाखरी की शादी की अफवाह?

दरअसल, नगरिस फाखरी हाल ही में एक इवेंट में नजर आई थीं। जहां उन्होंने फिल्ममेकर और डायरेक्टर फराह खान के साथ एंट्री ली थी। इवेंट में फराह खान ने पैपराजी के सामने टोनी बेग को बुलाकर अपनी ‘वाइफ’के साथ पोज देने के लिए कहा था। फराह के मुंह से इस शब्द का जिक्र सुनकर सोशल मीडिया पर लोग ऐसे कयास लगा रहे हैं कि नरगिस फाखरी ने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड से शादी कर ली है।

कौन हैं टोनी बेग?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, टोनी बेग का जन्म 1984 में कश्मीर में हुआ था। लेकिन, वह अब अमेरिका में सेटल हैं और वहीं अपना बिजनेस चलाते हैं। टोनी बेग डियोज ग्रुप के संस्थापक हैं और टेलीविजन प्रोड्यूसर जॉनी बेग के भाई हैं। टोनी बेग ने ऑस्ट्रेलिया की विक्टोरिया यूनिवर्सिटी से बिजनेस और मैनेजमेंट की पढ़ाई की है।

कपल के बीच है उम्र का फासला!

मौजूदा जानकारी के मुताबिक, नरगिस फाखरी का जन्म साल 1979 में हुआ था। ऐसे में नरगिस और उनके रूमर्ड पति टोनी के बीच 5 साल उम्र का फासला है। अभी नरगिस फाखरी 45 साल की हैं तो टोनी 41 साल के हैं।

कब हुई नरगिस और टोनी की शादी?

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, साल 2025 के फरवरी महीने में नरगिस फाखरी और टोनी ने शादी की थी। ऐसा कहा जा रहा है कि फरवरी में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म रेडिट पर कुछ तस्वीरें वायरल हुई थीं जिसमें एक बड़ा केक देखने को मिला था जिसपर NF और TB लिखा था। इन फोटोज के वायरल होने के बाद नरगिस ने स्विटजरलैंड वेकेशन की तस्वीरें पोस्ट की थीं, जिन्हें देख ऐसा कहा जा रहा था कि यह एक्ट्रेस के हनीमून की हैं। बता दें, एक्ट्रेस ने अभी तक अपनी शादी की खबरों पर किसी तरह का रिएक्शन या स्टेटमेंट नहीं दिया है।