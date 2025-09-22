The Bads of Bollywood: विवादों में घिरा रणबीर का e-cigarette सीन, NHRC ने मांगी रिपोर्ट!
Ranbir Kapoor E-Cigarette Scene: NHRC ने रणबीर कपूर के द बैड्स ऑफ बॉलीवुड में ई-सिगरेट सीन पर आपत्ति जताई. मंत्रालय और मुंबई पुलिस से एक्शन टेकेन रिपोर्ट मांगी है. जानें क्या है पूरा मामला.

By: Shraddha Pandey | Published: September 22, 2025 9:31:49 PM IST

Ranbir Kapoor controversy: नेटफ्लिक्स (Netflix) की चर्चित सीरीज द बैड्स ऑफ बॉलीवुड (The Bads of Bollywood) रिलीज होते ही चर्चा और विवाद दोनों में घिर गई है. इस बार मामला है रणबीर कपूर (Ranbir Kapoor) के एक कैमियो सीन का, जहां उन्हें ई-सिगरेट का कश लगाते हुए दिखाया गया है. इस सीन पर सवाल उठाते हुए शिकायतकर्ता ने कहा कि बिना किसी डिस्क्लेमर के इसे दिखाना सीधे-सीधे Prohibition of Electronic Cigarettes Act, 2019 का उल्लंघन है.

अब NHRC ने इस पर सख्त रुख अपनाते हुए सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय और मुंबई पुलिस से Action Taken Report (ATR) मांगी है. साथ ही, पुलिस को मामले की जांच शुरू करने के निर्देश भी दिए गए हैं.


 
विवाद, जवाबदेही और सामाजिक असर

कानूनी पेंच के अलावा, ये पूरा मामला OTT कंटेंट की जिम्मेदारी और यूथ पर उसके इफेक्ट की ओर इशारा कर रहा है. शिकायतकर्ता का कहना है कि इस तरह के सीन से वेपिंग और ई-सिगरेट को ग्लैमराइज किया जा सकता है. जिससे नाबालिग और युवा दर्शकों में गलत मैसेज जा सकता है.

सोशल मीडिया पर उठ रहे सवाल

फिलहाल, सीरीज मेकर्स या रणबीर कपूर की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने नहीं आया है. लेकिन, अगर NHRC और पुलिस इस पर कड़ी कार्रवाई करते हैं, तो ये मामला कंटेंट क्रिएटर्स के लिए एक बिग लर्निंग मोमेंट साबित हो सकता है. सोशल मीडिया पर भी ये मुद्दा खूब ट्रेंड कर रहा है. कई यूजर्स सवाल उठा रहे हैं कि क्या स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स को और ज्यादा जिम्मेदार नहीं होना चाहिए? और क्या ऐसे सीन पर हेल्थ वॉर्निंग या डिस्क्लेमर अनिवार्य होना चाहिए? 

Tags: bollywood newsNHRCOTT ControversyRanbir KapoorThe Bads Of Bollywood
