Home > मनोरंजन > Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री

Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री

Rashmika mandanna wedding: राहुल संक्रित्यन निर्देशित नई तेलुगु फिल्म रानाबली में रियल-लाइफ कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंडाना पहली बार स्क्रीन पर साथ नजर आएंगे. फिल्म 19वीं सदी के ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए संघर्ष और विद्रोह पर आधारित है.

By: Ranjana Sharma | Last Updated: March 1, 2026 11:07:01 AM IST

Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री


Rashmika mandanna wedding: राहुल संक्रित्यन के निर्देशन में बन रही नई तेलुगु फिल्म रानाबली में रियल-लाइफ कपल विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंडाना पहली बार साथ नजर आएंगे. यह फिल्म 19वीं सदी में ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में हुए संघर्ष और विद्रोह पर आधारित है. कहानी एक भूले हुए स्वतंत्रता सेनानी रानाबली (विजय देवरकोंडा) की जीवनगाथा और उसकी पत्नी जयम्मा (रश्मिका मंडाना) के साथ संघर्ष और प्यार को दिखाती है.

You Might Be Interested In

रानाबली की कहानी

रानाबली एक पैन-इंडिया तेलुगु एक्शन फिल्म है. यह फिल्म 1854 से 1878 के बीच की वास्तविक घटनाओं से प्रेरित है. कहानी विशेष रूप से रायलसीमा क्षेत्र और वहां के लोगों के संघर्ष पर केंद्रित है. फिल्म में दिखाया गया है कि कैसे स्वतंत्रता सेनानी ब्रिटिश शासन और अन्य सामाजिक कठिनाइयों के खिलाफ खड़े हुए. रानाबली कोई साधारण बायोपिक नहीं है. यह फिल्म ब्रिटिश शासन के दौरान स्वतंत्रता सेनानियों के संघर्ष, औपनिवेशिक अत्याचार, बड़े पैमाने पर हिंसा और आर्थिक संकट को दिखाती है. फिल्म 11 सितंबर को रिलीज़ होगी.

विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी

यह फिल्म विजय और रश्मिका की शादी के बाद उनकी पहली स्क्रीन जोड़ी होगी. दोनों ने 26 फरवरी 2026 को उदयपुर में पारंपरिक तेलुगु और कोडावा शैली में शादी की थी. फिल्म में विजय का किरदार विद्रोही स्वतंत्रता सेनानी रानाबली का है, जबकि रश्मिका उनकी पत्नी जयम्मा के रूप में दिखाई देंगी.

You Might Be Interested In

पहला लुक और रोमांटिक गाना

निर्माताओं ने 28 फरवरी को रानाबली और जयम्मा के रूप में विजय और रश्मिका का पहला लुक सोशल मीडिया पर साझा किया. साथ ही फिल्म का पहला रोमांटिक गीत “एंडहैय्या सामी” भी रिलीज़ किया गया.

राहुल संक्रित्यन और विजय की दूसरी फिल्म

यह फिल्म अभिनेता विजय देवरकोंडा और निर्देशक राहुल संक्रित्यन की दूसरी साझेदारी है. इससे पहले दोनों ने 2018 में टैक्सीवाला फिल्म में साथ काम किया था.

फिल्म का कास्ट

विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंडाना के अलावा हॉलीवुड अभिनेता अर्नोल्ड वोस्लो (जो फिल्म द ममी के लिए प्रसिद्ध हैं) मुख्य खलनायक सर थियोडोर हेक्टर की भूमिका निभाएंगे.

You Might Be Interested In
Tags: ranabaliRashmika Mandanna Weddingvijay deverakonda
Advertisement
Advertisement

वेब स्टोरीज

होली के मौके पर कितने दिन बैंक बंद रहेंगे? जानिए...

February 28, 2026

केवल मावा गुझिया ही नहीं, इस होली इन खास गुझियाओं...

February 28, 2026

कोलेस्ट्रॉल को कंट्रोल रखने के लिए क्या खाएं

February 28, 2026

कहीं आप भी तो नहीं खा रहे ये फल? हाई...

February 28, 2026

सेहत का राज है दही, डाइट में शामिल कर बीमारियों...

February 27, 2026

क्या आप NCERT का फुल फॉर्म जानते हैं?

February 27, 2026
Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री

Follow Us

Facebook Twitter Youtube Instagram

inKhabar is India’s fastest growing Hindi News Channel and enjoys highest viewership and highest time spent amongst educated urban Indians.

Top Categories

Group Websites

Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री
Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री
Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री
Rashmika mandanna wedding: विजय और रश्मिका की ऑन-स्क्रीन जोड़ी शादी के बाद दिखेगी पहली बार, रानाबली में दिख रही है दोनों की खास केमिस्ट्री