10 सिर लेकर ‘छम्मक छल्लो’ गाने पर थिरकी राखी सावंत, वीडियो देख हंसी से लोटपोट हुए लोग

Rakhi Sawant Video : राखी सावंत ने दशहरा पर रावण के अवतार में शाहरुख खान के गाने छम्मक छल्लो पर डांस कर सोशल मीडिया पर धमाल मचाया। फैंस ने उनके फनी अंदाज की खूब तारीफ की.

By: sanskritij jaipuria | Published: October 4, 2025 1:17:51 PM IST

Rakhi Sawant Video : 2 अक्टूबर को जहां पूरा देश गांधी जयंती और दशहरा मना रहा था, वहीं राखी सावंत ने इन दोनों मौकों का अपना ही यूनिक फ्यूजन स्टाइल में जश्न मनाया. उन्होंने एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसे देखकर लोग हैरान भी हुए और हंसते-हंसते लोटपोट भी हो गए.

वीडियो में राखी सावंत ने रावण का रूप धारण किया हुआ है- सिर पर 10 नकली सिर, चेहरे पर भारी मेकअप, काले कपड़े और बड़ी-बड़ी मूंछें. लेकिन ये रावण कोई सीरियस नहीं, बल्कि पूरी तरह से एंटरटेनमेंट का पिटारा था, क्योंकि राखी ने इसी रूप में शाहरुख खान की फिल्म रावण के हिट गाने छम्मक छल्लो पर सड़कों पर डांस कर डाला.

पैपराजी को दिए पोज

राखी न केवल डांस कर रही थीं, बल्कि पैपराजी को खास पोज भी दे रही थीं. जैसे ही उनका ये वीडियो सोशल मीडिया पर आया, फैंस के रिएक्शन की बाढ़ आ गई. इस वीडियो को खुद राखी ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर किया और देखते ही देखते ये वायरल हो गया.

फैंस बोले – राखी ओजी है!

राखी की इस अनोखी परफॉर्मेंस पर उनके चाहने वालों ने जमकर कमेंट्स किए:

 अभिनेता आदित्य सील ने लिखा: ‘I love Rakhi Sawant, too good!’
 एक यूजर ने कहा: ‘कुछ भी बोलो, ये मुझे अच्छी लगती है.’
 दूसरे ने लिखा: ‘आप बेस्ट हो यार!’
 वहीं एक और यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा: ‘वो सेल्फ मेड हैं और एंटरटेनिंग भी.’
 एक ने तो यहां तक कह दिया: ‘दुनिया गई भाड़ में, राखी ओजी है!’

इन कमेंट्स से साफ है कि भले ही राखी सावंत को ट्रोल किया जाता रहा हो, लेकिन उनकी पॉपुलैरिटी और फैनबेस अब भी जबरदस्त है.

राखी का अलग अंदाज

राखी सावंत हमेशा से लाइमलाइट में रहना जानती हैं और उन्होंने फिर से साबित कर दिया कि वो हर त्योहार को अपनी स्टाइल में मनाती हैं. चाहे वो कॉन्ट्रोवर्सी हो या फनी वीडियो – राखी का हर मूव सोशल मीडिया पर वायरल हो जाता है.

