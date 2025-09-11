Home > मनोरंजन > टीवी > Bigg Boss 19 में अमीरी झाड़ने वाली Tanya Mittal पर फिदा हुआ ये शख्स! कहा ‘मैं उससे शादी कर लूंगा…’

Rajiv Adatia Call Tanya Mittal Komolika: सलमान खान का शो बिग बॉस 19 में आई कंटेस्टेंट तान्या मित्तल शो की शुरुआत से ही खबरों में बनी हुई है, वहीं अब बिग बॉस 15 के एक्स कंटेस्टेंट राजीव अदातिया (Rajiv Adatia) भी उनकी अमीरी पर फिदा हो गए हैं और उनसे शादी करने की बात बोली है।

Published: September 11, 2025 16:41:53 IST

Rajiv Adatia Want Marrying With Tanya Mittal: सलमान खान का शो बिग बॉस 19 इन दिनों काफी ज्यादा चर्चा में हैं, शाे में आए सभी कंटेस्टेंट बिग बॉस हाउस में खूब धमाल मचा रहे है और शो को बेहद इंटरेस्टिंग बना रहे हैं। वहीं शो में सबसे ज्यादा ध्यान जिस कंटेस्टेंट ने खीचा है वो हैं, तान्या मित्तल जो अपने बयानों के चलते बिग बॉस 19 की शुरुआत से ही लगातार खबरों में बनी हुई है। वहीं एक बार फिर तान्या सुर्खियों में आई हैं, उन्हें लेकर बिग बॉस 15 के एक्स कंटेस्टेंट राजीव अदातिया ने उनसे शादी की इच्छा जताई है।

राजीव अदातिया ने तान्या मित्तल को कहा कोमोलिका

दरअसल, बिग बॉस 15 के एक्स कंटेस्टेंट राजीव अदातिया (Rajiv Adatia), बिग बॉस के इस सीजन 19 को भी काफी ज्यादा फॉलो कर रहे हैं, यहीं वजह है कि वो अक्सर बिग बॉस 19 में आए कंटेस्टेंट्स पर बात करते नजर आते है और उन पर अपनी राय रखते हैं। हाल ही में राजीव अदातिया ने तान्या मित्तल को लेकर भी बाात की है, उन्होंने तान्या मित्तल को कोमोलिका बताया हैं और उनकी ये बात सुन हर कोई दंग हो गया है। इसके अलावा राजीव अदातिया ने तान्या मित्तल पर निशाना भी साधा है। 

राजीव अदातिया करना चाहते है तान्या मित्तल से शादी

बॉलीवुड लाइफ को दिए एक इंटरव्यू में राजीव अदातिया ने बिग बॉस 19 के सभी कंटेस्टेंट को लेकर बात की और इस बातचीत में सबसे ज्याद जिक्र उन्होंने तान्या मित्तल का किया और कहा- अगर तान्या इतनी ही अमीर है, तो मैं तो इसके साथ शादी कर लूं. वो कहती है कि 7 स्टार होटल जैसा घर है उनका… अगर है तो वो घर दिख क्यों नहीं रहा। राजीव अदातिया ने इंटरव्यू में आगे कहा – अगर तान्या मित्तल इतनी अमीर हैं तो बिग बॉस में क्यों आई हैं, किसने कहा था बिग बॉस में आने के लिए, खेर जो अमीर होते हैं वो दिखाते नहीं हैं. वैसे ये उनका पर्सनल मामला है. मैं इस बारे में ज्यादा नहीं बोल सकता. बिग बॉस 15 के एक्स कंटेस्टेंट राजीव अदातिया का ये बयान अब पूरे सोशल मीडिया पर वायर हो रहा है और लोग उनकी ऐसी बाते सुनकर अपनी हंसी नहीं रोक पा रहे हैं। 

