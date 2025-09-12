Home > मनोरंजन > ओटीटी > Radhika Apte के वो 6 बिकिनी पोज, जिन्हें देख पानी-पानी हुए फैंस

Radhika Apte Bikini Pics: राधिका आप्टे ने इंडस्ट्री में अपनी एक्टिंग और बोल्ड एटिट्यूड से लोगों को खूब इंप्रेस किया है. उनके फैंस को उनका सेक्सी अवतार बेहद पसंद आता है. आज हम आपको उनके 6 ऐसे बिकिनी लुक्स दिखाएंगे, जो इंटरनेट पर तहलका मचाते हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 12, 2025 9:05:24 PM IST

Radhika apte bold photos: राधिका आप्टे (Radhika Apte) का इंडस्ट्री में एक्टिंग के साथ साथ अपने लुक्स से भी लोगों को दीवाना बनाती आई हैं. सोशल मीडिया पर उनके पोस्टअक्सर आग की तरह फैलते हैं. बोल्ड आउटफिट्स में उनका कॉन्फिडेंस और हॉट अंदाज लोगों को काफी पसंद आता है. हर तस्वीर में उनका पोज इतना सेडक्टिव लगता है कि नजरें हटाना नामुमकिन हो जाता है.

उन्होंने अपने ऑफिशियल इंस्टा हैंडल पर बिकिनी में बेहद बोल्ड तस्वीरें शेयर की हैं. जो स्टाइलिश और ग्लैमरस ही नहीं बल्कि बेहद सिजलिंग भी है.

खुले बाल, शार्प एक्सप्रेशन और बोल्ड फिट्स के साथ राधिका एकदम कई बार weekend fantasy vibes देती दिखीं हैं. फैन्स भी कमेंट्स में यही लिखतें हैं कि उनकी हर अदा दिल को पिघला देने वाली होती है.

राधिका के आउटफिट्स में जो परफेक्शन है, वो उनकी पर्सनालिटी को और ज्यादा हॉट बना देता है.

हर तस्वीर में एक अलग ही मैजिक है. उनका कभी ग्लैम डिवा तो कभी सेक्सी क्वीन्स जैसा चार्म फैंस को उन्हें बार बार पसंद करने पर मजबूर करता है.

उनकी ये पिक्स देख कर यही लगता है कि वीकेंड का असली मजा तो ऐसे ही bold vibes के साथ आता है. राधिका आप्टे की ये तस्वीरें सच में तापमान बढ़ाने का काम करती है.

उनकी तस्वीरों से ये भी साफ होता  है कि राधिका सिर्फ स्क्रीन पर ही नहीं बल्कि रियल लाइफ में भी बेहद बोल्ड और ग्लैमरस अवतार कैरी करती हैं. खुद को फिट रखने वाली राधिका ने फिल्मो में भी तमाम बोल्ड सीन दिए हैं.

