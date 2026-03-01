Karan Aujla Delhi Concert: करण औजला के दिल्ली कॉन्सर्ट में हंगामा: खराब प्रबंधन और बेकाबू भीड़ ने बिगाड़ा माहौल

Karan Aujla Delhi Concert: पॉप सिंगर करण औजला का दिल्ली में शनिवार को आयोजित कॉन्सर्ट, जो काफी चर्चा में था, अफरातफरी और विवादों का माहौल बन गया. फैंस जो एक हाई-एनर्जी संगीत नाइट की उम्मीद कर रहे थे वे देरी, झगड़े और व्यवस्था की कमी से निराश होकर लौट गए.

जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम था कॉन्सर्ट

कॉन्सर्ट जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम, दिल्ली में आयोजित किया गया. सोशल मीडिया पर कई वीडियो वायरल हुए, जिनमें लंबी कतारें, बॉक्स ऑफिस पर उलझन और कुछ लोगों द्वारा कॉन्सर्ट में घुसपैठ की जानकारी सामने आई. कुछ वीडियो में दर्शकों के बीच झगड़े और झड़पें भी दिखाई दीं.

बॉक्स ऑफिस पर हुआ हंगामा

एक वीडियो में देखा गया कि बॉक्स ऑफिस के सामने भारी भीड़ जमा थी. लोग एंट्री बैंड्स मांगते नजर आए, जबकि पुलिस ने स्थिति को काबू में करने की कोशिश की. सोशल मीडिया यूजर्स ने आरोप लगाया कि कुछ लोगों ने पास और बैंड्स छीनकर उन्हें अधिक कीमत पर बेचा, जबकि टिकट खरीदने वाले दर्शकों को बैंड नहीं मिला. एक यूजर ने वीडियो के साथ लिखा बेहद खराब इवेंट मैनेजमेंट था लोग घंटों खड़े रहे, सैकड़ों लोग स्टैम्पेड में फंसे… बैंड्स नहीं मिले… टिकट पर 6 हजार रुपये खर्च किए.

दर्शकों के बीच हुई झड़प

कई वीडियो में दिखा कि बॉक्स ऑफिस काउंटर्स भीड़ और दबाव के कारण टूट गए, वहीं वीआईपी सेक्शन में भी झगड़ा हुआ. सोशल मीडिया पर टिप्पणियां सामने आईं एक यूजर ने लिखा “कॉन्सर्ट शानदार था, लेकिन प्रबंधन बहुत खराब था. पुलिस और सुरक्षा मौजूद नहीं थी 70,000 लोगों को स्टेडियम में भरना, जिसकी क्षमता केवल 35-40 हजार है, तो यह घटना निश्चित थी. पानी की बोतल 250 रुपये और खाना बहुत महंगा था. एक अन्य यूजर ने लिखा हमारे फैनपिट के बावजूद भी भीड़ और प्रबंधन की वजह से अंदर नहीं जा सके.