शॉकिंग रिएक्शन! बच्चे के कमेंट ‘बहुत बुरी’ पर पूनम पांडे ने किया ऐसा काम, वीडियो वायरल

पूनम पांडे हमेशा अपने बोल्ड फैशन और स्टाइल स्टेटमेंट के लिए चर्चा में रहती हैं, वह हर मौके पर अपनी खास और अलग ड्रेसिंग सेंस से सबको चौंका देती हैं. कभी वह बिना बहुत कपड़ों के, कभी कम कपड़ों के, और कभी कटे-फटे आउटफिट्स में नजर आती हैं. उनका स्टाइल चाहे काले रंग का कॉम्बिनेशन हो या हॉट समर आउटफिट, हमेशा लोगों का ध्यान अट्रैक्ट करते है. फैन्स उन्हें उनके कॉन्फिडेंस के लिए बेहद पसंद करते हैं. उनका फैशन सिर्फ दिखावा नहीं है, बल्कि उनकी पर्सनैलिटी का भी हिस्सा है.

पूनम पांडे को ये क्या बोल दिया एक छोटे से बच्चे ने

हाल ही में एक मजेदार किस्सा सामने आया है, जिसमें पूनम पांडे पापराज़ी से पूछ रही थीं, “मैं बुरी दिख रही हूं क्या?” तभी पीछे से एक बच्चा आया और बोला, “हाँ, बहुत बुरी” पूनम ने तुरंत बच्चे के पीछे दौड़ना शुरू कर दिया . यह घटना दिखाती है कि पूनम मीडिया और फैंस के साथ मजाक करने में कभी पीछे नहीं रहतीं, उनका यही मस्ती भरा अंदाज उन्हें सबका पसंदीदा बनाता है. यह उनके सरल और मजाकिया नेचरत को भी उजागर करता है. पूनम पांडे केवल बॉलीवुड में ही नहीं बल्कि सोशल मीडिया पर भी काफी ज्यादा फेमस हैं, और उनके फैंस उनकी इसी मस्ती और बोल्डनेस के लिए उन्हें बेहद पसंद करते हैं.

कौन है पूनम पांडे और क्या रहा उनका सफर

पूनम पांडे ने केवल अपने बोल्ड और सेक्सी अंदाज से ही नहीं बल्कि फिल्मों में भी अपनी अलग पहचान बनाई है, उन्होंने कुछ बॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काम किया है. उनकी फिल्मों में एक्टिंग के साथ-साथ हॉटनेस और ग्लैमर का भी परफेक्ट कॉम्बिनेशन देखने को मिलता है. पूनम ने अपनी मेहनत और टैलेंट से इंडस्ट्री में खुद के लिए खास जगह बनाई है, वह अब तक बॉलीवुड फिल्मों जैसे ‘नशा’ और ‘क्रश’ जैसी फिल्मों में नजर आ चुकी हैं. इसके अलावा, उन्होंने काफी सारी मॉडलिंग और ब्रांड एंडोर्समेंट प्रोजेक्ट्स भी किए हैं.