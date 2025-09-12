इस लिपलॉक ने बॉलीवुड में मचाया था बवाल, बाप-बेटी के रिश्ते पर उठ गया था सवाल

Pooja Bhatt controversial photoshoot: 90 के दशक में बॉलीवुड में कई अभिनेत्रियां आईं. इनमें से कई फ़िल्मी परदे पर सफल रहीं तो कई गुमनाम होकर रह गईं. इनमें से एक पूजा भट्ट (Pooja Bhatt) भी थीं. पूजा आउटसाइडर नहीं बल्कि जाने-माने फिल्ममेकर महेश भट्ट (Mahesh Bhatt) की बेटी हैं. पूजा ने फिल्म डैडी से अपना फ़िल्मी करियर शुरू किया लेकिन 1991 में उन्हें फिल्म दिल है कि मानता नहीं से पहचान मिली. यह फिल्म 1991 की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म थी. इस फिल्म के जरिए पूजा 90 के दशक की सबसे सफलतम एक्ट्रेसेस में शुमार की जाने लगी थीं. इसी दौरान उनसे जुड़े एक विवाद ने भी खूब हंगामा मचाया था.

फोटोशूट पर हुआ था विवाद

इस विवाद की वजह बना एक फोटोशूट जो कि पूजा ने अपने पिता महेश भट्ट के लिए एक चर्चित फिल्म मैगज़ीन के लिए करवाया था. दरअसल इस फोटोशूट में पूजा अपने पिता महेश भट्ट के साथ लिपलॉक करती नजर आ रही थीं. जब ये तस्वीर मैगज़ीन के कवर पर छपी तो हंगामा मच गया. लोग बाप-बेटी के रिश्ते पर सवाल उठाने लगे और इस फोटोशूट को अश्लील कहकर विवाद खड़ा कर दिया.

फोटोशूट पर दी थी सफाई

बाद में पूजा ने इस पूरे विवाद पर एक इंटरव्यू में बात की थी. उन्होंने कहा था, मुझे उस फोटोशूट को करवाने का कोई पछतावा नहीं है. किसी भी चीज को गलत तरीके से पेश किया जा सकता है. मुझे शाहरुख़ की एक बात याद आती है. उन्होंने मुझसे कहा था कि जब भी आपकी बेटियां होती हैं तो वो पेरेंट्स से कहती हैं कि मम्मी-पापा मुझे किस करो और मां-बाप ऐसा करते हैं. मैं आज भी मेरे पिता की नज़र में वही छोटी बच्ची हूं और वो मेरे लिए भी जिंदगी भर पिता ही रहेंगे.

पूजा ने आगे कहा था, ये बिलकुल इनोसेंट मूमेंट था कैमरे में कैद कर लिया गया, अब इसे जो जिस नज़र से देखना चाहेगा, उसे वो वैसा ही दिखाई देगा. इस तरह की चीज़ों को डिफेंड करने से भी कुछ हासिल नहीं होता है. बता दें कि पूजा ने अपने फ़िल्मी करियर में सड़क (1991), जुनून (1992), नाराज़ (1994), चाहत (1996), बॉर्डर(1997) और ज़ख्म (1998) जैसी कई सफल फ़िल्मों में काम किया. फिर उन्होंने प्रोडक्शन में भी हाथ आजमाया और कई सफल फिल्में भी बनाईं.