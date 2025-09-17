किन बॉलीवुड हस्तियों ने मनाया PM मोदी का जन्मदिन बेहद खास, अद्भुत तरीके से किया विश
किन बॉलीवुड हस्तियों ने मनाया PM मोदी का जन्मदिन बेहद खास, अद्भुत तरीके से किया विश

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (Prime Minsiter Narendra Modi) आज अपना जन्मदिन (Birthday) मना रहे हैं. राजनीति, खेल, सिनेमा से लेकर विभिन्न क्षेत्रों के दिग्गज हस्तियों (Celebrities) ने उन्हें आज ढेर सारी शुभकामनाएं (Wishes) दी हैं. इसी खास मौके पर हिंदी सिनेमा के जान-माने दो शानदार हस्तियों ने रक्तदान (Blood Donation)भी किया.

By: DARSHNA DEEP | Published: September 17, 2025 6:56:07 PM IST

Kangana Ranut and Vivek Oberoi in Blood Donation Camp
Kangana Ranut and Vivek Oberoi in Blood Donation Camp

B-Town Celebs Wish Pm Modi: 17 सितंबर को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी (PM Modi) अपना 75वां जन्मदिन मना रहे हैं और इस खास अवसर पर उन्हें उनके सैकड़ों चाहने वाले देश-विदेश से ढेर सारी शुभकामनाएं (Wishes)दे रहे हैं. उनका जन्मदिन अद्भुत (Special) मनाने के लिए बॉलीवुड के कई सितारों (B-Town Celebs) ने सोशल मीडिया पर बधाई दी है. लेकिन बॉलीवुड एक्ट्रेस और सांसद कंगना रनौत और अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने रक्तदान कर उनके इस जन्मदिन को हमेशा के लिए यादगार बनाया है. 

कंगना रनौत ने किया रक्तदान 

हिमाचल के मंडी से सांसद और हिंदी सिनेमा में अपनी दम पर पहचान बनाने वालीं अदाकारा ने पीएम मोदी के जन्मदिन वाले दिन हवन यज्ञ के साथ-साथ रक्तदान भी किया. इसके अलावा उन्होंने बीजेपी जिला मंडी में आयोजित किए गए रक्तदान शिविर में पहुंचकर हिस्सा भी लिया. साथ ही उन्होंने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म यानी इंस्टाग्राम (Instagram)पर एक खुबसूरत पोस्ट शेयर कर लिखा कि प्रधानमंत्री मोदी के स्वस्थ और लंबे जीवन की कामना, साथ ही कैप्शन में लिखा “मोदी हैं तो ही मुमकिन है.

रक्तदान का हिस्सा बने विवेक ओबेरॉय

90 के दशक में हिट देने वाले अभिनेता विवेक ओबेरॉय ने भी पीएम मोदी के जन्मदिन पर रक्तदान किया. इसके साथ ही उन्होंने लोगों से अपील करते हुए कहा कि भारत में प्रतिदिन समय पर खून नहीं मिल पाने से 12 हजार से ज्यादा लोगों की मौत हो जाती है. साथ ही उन्होंने बताया कि एक यूनिट खून से तीन लोगों की जान बच सकती है.

बधाइयों का लगा तांता 

अभिनेत्री कंगना रनौत और अभिनेता विवेक ओबेरॉय के साथ-साथ हिंदी सिनेमा के कई दिग्गजों ने अपने-अपने अलग अंदाज में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को विश किया है. सिर्फ बॉलीवुड ही नहीं देश, विदेश से लेकर भारत के कोने-कोने से प्रधानमंत्री मोदी को ढेर सारी शुभकामनाएं दी जा रही है. बच्चों से लेकर बुजुर्गों ने भी उन्हें बधाई दी है. 

