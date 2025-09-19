‘कहीं-कहीं से दुबली’, धनश्री के फिगर पर ये क्या कह गए Pawan Singh, लोग बोले- भाभी के बारे में…
‘कहीं-कहीं से दुबली’, धनश्री के फिगर पर ये क्या कह गए Pawan Singh, लोग बोले- भाभी के बारे में…

Pawan Singh Flirting Video: रियलिटी शो 'राइज एंड फॉल' में पवन सिंह और धनश्री वर्मा के बीच बढ़ती नजदीकियां और हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा. अब सोशल मीडिया पर फैंस दोनों को लेकर बातें बना रहे हैं.

By: Shraddha Pandey | Published: September 19, 2025 8:49:13 PM IST

Pawan Singh Dhanashree
Pawan Singh Dhanashree

Pawan Singh Dhanashree Videos: रियलिटी शो ‘राइज एंड फॉल’ (Rise & Fall) अपनी मजेदार और मनोरंजक कंटेंट के कारण दर्शकों का दिल जीत रहा है. खासकर पवन सिंह (pawan Singh) और धनश्री वर्मा (Dhanashree Verma) के बीच की नजदीकियां और हल्की-फुल्की फ्लर्टिंग ने शो में नया तड़का लगाया है. हाल ही में शो का एक क्लिप वायरल हुआ जिसमें पवन सिंह धनश्री के फिगर पर कमेंट करते दिख रहे हैं. हालांकि, धनश्री इसे समझ के नजरअंदाज कर गईं या फिर समझ ही नहीं पाई चलिए जानते हैं.

हाल ही में शो के दौरान पवन सिंह ने धनश्री की तारीफों के पुल बांधे. एक वीडियो वायरल हुआ, जिसमें धनश्री वॉक कर रही हैं और पवन सिंह और अरबाज पटेल वहीं बैठे बातें कर रहे हैं. हालांकि, पवन भैया की पूरी नजर धनश्री पर ही रही. हंसते हंसते वो अपने मन की बात भी बोल गए. उन्होंने कहा कि धनश्री कहीं कहीं से बहुत दुबली हैं. इस बात को अरबाज समझ गए और वो हंस पड़े. तभी धनश्री ने पूरा कि क्या कहा, तो अरबाज ने बताया कि वो कह रहे हैं कि आप कहीं कहीं से पतली हैं. इसपर धनश्री ने कुछ नहीं कहा और मुस्कुराकर वापस वॉक करने चली गईं.

View this post on Instagram

A post shared by Ravi Singh (@pawan_bhakat_)

पवन सिंह ने बांधे धनश्री के तारीफों के पुल

वहीं, एक और क्लिप वायरल हुआ, जिसमें उन्होंने कहा कि धनश्री की नाक बिल्कुल चाकू जैसी शार्प है और उनकी हंसी बेहद प्यारी है. इतना ही नहीं, पवन ने मजाकिया अंदाज में कहा कि धनश्री साड़ी पहनें और बिंदी लगाएं, जिससे उनका लुक और भी खूबसूरत लगे. इस पर धनश्री थोड़ी शर्माती हुईं बोलीं कि अगर वो इंडियन आउटफिट पहनेंगी तो बिंदी जरूर लगाएंगी.

मेकर्स से की गुजारिश- ‘साड़ी मंगवाएं’

पवन ने इस बातचीत को और एंटरटेनिंग बनाने के लिए कहा कि मेकर्स उनके लिए साड़ी मंगवाएं और वह धनश्री को पहनने के लिए कहेंगे. इस मजेदार फ्लर्टिंग ने शो में हल्के-फुल्के रोमांस का माहौल बना दिया और दर्शक सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया देने लगे.

यूजर्स की भाभी बन गईं धनश्री

फैंस की प्रतिक्रियाएं भी कम दिलचस्प नहीं रहीं. एक यूजर ने लिखा, “नई भाभी मिल गई!”, जबकि दूसरे ने कहा, “पवन भईया गजब हैं.” “एक अन्य ने लिखा पवन भैया भाभी के बारे में ये क्या बोल रहे हैं.” कुछ मिलाकर इस वक्त सोशल मीडिया टीआरपी किंग की फ्लर्टिंग वाले वीडियोज से भरा पड़ा है.  

‘कहीं-कहीं से दुबली’, धनश्री के फिगर पर ये क्या कह गए Pawan Singh, लोग बोले- भाभी के बारे में…

