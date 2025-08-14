एक ही कंबल में लिपटकर पावन सिंह और मोनालीसा मनाई सुहागरात! कर दोनों ने शर्म हया की सारी हदें पार, हुए बेकाबू

भोजपुरी इंडस्ट्री के पावर स्टार पवन सिंह (Pawan Singh) की दमदार अदाकारी और तड़कते-भड़कते भोजपुरी गाने लोगों का दिल जीत लेते हैं, उनके गाने रिलीज होते ही ट्रेंड पर छा जाते हैं और उनके पुराने गाने भी इंटरनेट पर छाए रहते हैं, ऐसे ही एक बार फिर पवन सिंह का एक भोजपुरी गाना इंटरनेट पर वायरल हो रहा है, जिसमें एक्टर भोजपुरी की सेक्सी हिरोइन मोनालीसा (Monalisa) के साथ रोमांस करते नजर आ रहे हैं और इस गाने की छोटी क्लिप सोशल मीडिया पर वारल हो रही हैं, जिसमें दोनों कंबल के अंदर दिख रहे है और सुहागरात बना रहे हैं।

पावन सिंह हुए मोनालीसा के साथल रोमांटिक

दरअसल, इंटरनेट पर वायरल हो रहा पावन सिंह (Pawan Singh) और मोनालीसा के इस गाने का नाम मुआई दिहाला राजाजी (Muaai Dihala Rajaji) हैं, जिसमके वीडियों में दोनों जबरदस्त रोमांस करते दिख रहे हैं। इसके अलावा मोनालीसा का सेक्सी अंदाज गाने की वीडियों में और भी ज्यादा जान डाल रहा हैं। इस भोजपुरी गाने मुआई दिहाला राजाजी में पावन सिंह और मोनालीसा (Monalisa) एक कंबर में एक दूसरे के बेहद करीब नजर आ रहे हैं और जमकर प्यार कर रहे हैं, पवन सिंह का रोमाटिंक अंदाज इस दौरान देखने लायर हैं। पावन सिंह और मोनालीसा का ये मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग अब इंटरनेट पर तहलका मचा रहा है।

10 साल पहले हुआ था गाना रिलीज

बता दें इस भोजपुरी गाने “मुआई दिहाला राजाजी” (Muaai Dihala Rajaji) को 10 साल पहले रिलीज किया गया हैं और तब इस गाने को रिलीज के कुछ ही घंटो में 51 मिलियन से ज्यादा व्यूज मिल गए हैं। पावन सिंह (Pawan Singh) और मोनालीसा (Monalisa) का ये मोस्ट रोमांटिक सॉन्ग फिल्म साईं जी दिलवा मांगेला (SAIYAN JI DILWA MANGELEIN) का हैं। इस भोजपुरी गाने को पवन सिंह के साथ कल्पना ने गाया है और इसको डायरेक्ट राजेश गुप्ता ने किया हैं, वहीं गाने के बोल विनय बिहारी ने लिखे हैं।