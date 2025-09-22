Pawan Singh से अक्षरा सिंह तक, नवरात्रि में सुनें इन सितारों के मंत्रमुग्ध कर देने वाले भक्ति गाने
Latest Bhojpuri Devi Geet: शारदीय नवरात्रि 2025 में भक्ति में लीन लोग गाने सुनकर भी अपने त्योहार को खूबसूरत बनाते हैं. ऐसे में भोजपुरी के कई बड़े सितारे आपको लिए एक से बढ़कर एक लेटेस्ट देवी गीन लेकर आए हैं.

By: Shraddha Pandey | Last Updated: September 22, 2025 7:17:50 PM IST

Bhojpuri Dev geet 2025
Bhojpuri Dev geet 2025

Navratri Devi Geet 2025: भोजपुरी सिनेमा (Bhojpuri Cinema) के सुपरस्टार खेसारी लाल यादव (Khesari Lal yadav) और रानी चटर्जी (Rani Chatterjee) से लेकर पवन सिंह और अक्षरा सिंह ने, इस नवरात्रि अपने फैंस के लिए खास भक्ति गीतों का प्लेलिस्ट पेश किया है. इस साल शारदीय नवरात्रि 2025 (Shardiya Navratri 2025) में उनके गाने भक्तों के मन को मंत्रमुग्ध कर देंगे और घर-घर में देवी की आराधना की खुशबू बिखेरें. इन गीतों में देवी मां के विभिन्न रूपों की भक्ति और श्रद्धा को बेहद सुंदर अंदाज में पेश किया गया है.

भक्ति और भव्य संगीत के इस पैकेज में फैंस को ऐसा अनुभव मिलेगा, जैसे मां दुर्गा अपने आशीर्वाद से उन्हें ढक रही हों. इन सितारों की मधुर आवाज, उनके भावपूर्ण अभिनय और पारंपरिक भोजपुरी धुनों ने इन गीतों को और भी प्रभावशाली बना दिया है. तो चलिए अपना त्योहार इन गानों से सजाते हैं.

• तु ही दुर्गा हऊ, तु ही काली हऊ

देवी मां के शक्ति और महिमा का गुणगान, भक्तों के मन में भक्ति की लहर दौड़ाता है.

• खुश रख मई



मां के आशीर्वाद और सुख-समृद्धि की कामना करने वाला गीत, जो घर और परिवार में सकारात्मक ऊर्जा लाता है.

• भोली सी मैया

अक्षरा सिंह का ये गाना भोली और सरल रूप वाली मां के प्रति प्रेम और विश्वास का प्रतीक, भक्तों के दिल को छूता है.

• माई के आरती उतारे 

मां की आरती के दौरान भक्तों को पूजा में शामिल होने और भक्ति का अनुभव कराने वाला गाना.

• माई आवत हो बाड़ी

देवी के आगमन और उनके दिव्य रूप का जश्न मनाने वाला गीत, जो नवरात्रि की खुशी और उत्साह को बढ़ाता है.

