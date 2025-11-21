Home > मनोरंजन > ओटीटी > The Family Man 3 Review: लहूलुहान हुए ‘श्रीकांत तिवारी’, जयदीप ने बचाया ‘फैमिली मैन’ का दीपक; कैसी है मनोज बाजपेयी की सीरीज

By: Prachi Tandon | Last Updated: November 21, 2025 11:52:59 AM IST

Manoj Bajpayee The Family Man 3 Review in Hindi: मनोज बाजपेयी जब भी स्क्रीन पर आते हैं, तो अपनी कमाल की अदाकारी से फैंस के दिलों में उतर जाते हैं. फिर चाहे वह एक्शन रोल में दिखाई दें या फिर सस्पेंस के साथ कॉमिक का तड़का लगाएं. लेकिन, मनोज बाजपेयी की द फैमिली मैन सीरीज की बात छिड़ती है तब फैंस तारीफों के पुल बांधने से पीछे नहीं हटते हैं. यही वजह है कि इस सीरीज के तीन सीजन आ चुके हैं. द फैमिली मैन का पहला सीजन साल 2019 में रिलीज किया गया था. सीरीज के पहले पार्ट में मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee), जयदीप अहलावत (Jaideep Ahlawat) और प्रियामणि (Priyamani) ने लीड रोल निभाया था. दूसरे पार्ट में सामंथा रूथ प्रभु ने विलेन बनकर खूब तारीफें लूटी थीं. द फैमिली मैन के दोनों पार्ट को खूब तारीफें मिली थीं और इनके टोटल 19 एपिसोड थे. वहीं, अब मनोज बाजपेयी की दमदार एक्टिंग वाली सीरीज का तीसरा सीजन ओटीटी प्लेटफॉर्म अमेजन प्राइम वीडियो पर 21 नवंबर की रात रिलीज कर दिया गया है. 

द फैमिली मैन सीजन 3 की कहानी क्या है?

द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man 3 Story) की कहानी में कुछ खास नया नहीं देखने को मिलता है, जिस तरह टाइगर फिल्म की फ्रेंचाइजी में तीसरे पार्ट तक आते-आते सलमान खान मोस्ट वान्टेड हो जाते हैं, उसी तरह सस्पेंस थ्रिलर सीरीज में भी मनोज बाजपेयी को मोस्ट वान्टेड बना दिया जाता है. द फैमिली मैन 3 की कहानी एक ब्लास्ट से शुरू होती है और वहीं श्रीकांत तिवारी अपने परिवार के साथ नए घर में गृहप्रवेश कर लेते हैं. 

मनोज बाजपेयी (Manoj Bajpayee Web Series) एक बार फिर एजेंट की तरह काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं और टीम के साथ नॉर्थ-ईस्ट पहुंचते हैं. वहीं, दूसरी तरफ धमाके के बाद सरकार पर उठ रहे सवालों के बाद 62 चाइनीज एप्स को बैन कर दिया जाता है. नॉर्थ-ईस्ट में श्रीकांत तिवारी की मुलाकात सालोन नाम के शख्स से होती है और फिर होती है मिशन की शुरुआत. नॉर्थ-ईस्ट में ही कहानी मोड़ लेती है और डेविड की एंट्री होती है जो श्रीकांत और उसकी पत्नी की बात करता है. वहीं, डेविड का पोता NIA पर भरोसा करने और शांति प्रस्ताव साइन करने से मना कर देता है. ऐसे में डेविड और उसके पोते के बीच अलग ही जंग छिड़ जाती है. 

 
श्रीकांत, कुलकर्णी और डेविड पर शांति समझौता की मीटिंग के दौरान हमला हो जाता है. इस हमले में डेविड की मौत हो जाती है. डेविड की मौत के बाद रूकमा यानी जयदीप अहलावत और उसके साथी श्रीकांत-कुलकर्णी के पीछे लग जाते हैं. इतना ही नहीं, वह श्रीकांत की गाड़ी में बम लगा देते हैं, इस हादसे में दोनों बहुत बुरी तरह घायल हो जाते हैं. 

कई जगह बोर करती है द फैमिली मैन 3!

द फैमिली सीजन 3 की कहानी इस बार नॉर्थ-ईस्ट और खासकर नागालैंड की कोहिमा में सेट की गई है. लेकिन, कई बार कहानी खिंची-खिंची लगती है और बोर भी करती है. हालांकि, सीरीज के तीसरे सीजन को 7 एपिसोड में निपटा दिया गया है, क्योंकि कहानी में कुछ खास नयापन नहीं देखने को मिलता है. द फैमिली मैन 3 की कहानी देखने पर कई जगह ऐसा लगता है कि राज एंड डीके को कहानी पर थोड़ा आराम से काम करना चाहिए था और अगर सीरीज को चौथे सीजन तक खींचना है तो यह ऑडियंस के लिए बर्दाश करना मुश्किल हो सकता है. 

श्रीकांत तिवारी नहीं हैं असली हीरो!

द फैमिली मैन सीजन 3 की कहानी में श्रीकांत तिवारी यानी मनोज बाजपेयी कई जगह कमजोर होते नजर आते हैं. वहीं, दूसरी तरफ जयदीप अहलावत का किरदार सीरीज का दीपक बन गए हैं और कहानी को पूरी तरह से जगमगाते नजर आते हैं. अगर जयदीप अहलावत का किरदार कमजोर होता, तो श्रीकांत तिवारी के बस में नहीं था कि वह पूरी सीरीज को हिट कराने का जिम्मा अपने कंधे पर उठा सकते. 

द फैमिली मैन 3 को लेकर क्या कह रहे हैं लोग?

द फैमिली मैन सीजन 3 (The Family Man 3 Total Episodes) में 7 एपिसोड हैं और सीरीज बिंज वॉच करने वाले लोगों ने अपनी-अपनी राय भी सोशल मीडिया पर शेयर करनी शुरू कर दी है. एक यूजर ने मनोज बाजपेयी स्टारर पर लिखा, यह अच्छी थी लेकिन यह और बेहतर हो सकती है. इस बार श्रीकांत तिवारी ने अपने वॉन्टेड मैन के किरदार से बवाल काट दिया है. लेकिन, वह फैमिली मैन पर कम पड़ गए हैं. राज और डीके के यूनिवर्स की आग चालू है कैमियो कमाल हैं और आखिरी में कहानी को अटका कर रख दिया है.  

एक अन्य यूजर ने लिखा, बहुत बोरिंग है. कोई सस्पेंस नहीं, कोई ड्रामा नहीं, कोई थ्रिल नहीं सिर्फ अच्छी एक्टिंग है. सीजन 3 ऐसा लगता है कि जबरदस्ती का सीक्वल है बिना किसी कहानी के बनाया हुआ. 6 घंटे पूरे बर्दा हो गए और उम्मीदें मर गईं. शक होता है कि इस खराबी के बाद सीजन 4 का रिस्क लिया जाएगा.  

हालांकि, कुछ लोगों को मनोज बाजपेयी की एक्टिंग जरूर पसंद आई है. एक यूजर ने मनोज बाजपेयी के लिए लिखा, द फैमिली मैन 3 की कहानी दिलचस्प मोड़ पर खत्म हुई है और अब सीजन 4 या सीजन 3 के पार्ट 2 का इंतजार है. यह वेब सीरीज जरूर देखनी चाहिए, इस सीजन की अच्छी बात है शूटिंग के लोक्शन्स जो नॉर्थ ईस्ट हैं. 

हमेशा की तरह मनोज बाजपेयी ने श्रीकांत तिवारी के किरदार में शानदार काम किया है. जयदीप अहलावत और शरीब हाशमी का भी अच्छा सपोर्ट रहा है. सीरीज का एक कमाल हिस्सा है, विजय सेतुपति का माइकल रूप में एंट्री…

द फैमिली मैन 3 में कौन-कौन हैं एक्टर?

द फैमिली मैन 3 में मनोज कुमार बाजपेयी, जयदीप अहलावत और शारिब हाशमी के अलावा कई एक्टर्स ने दमदार किरदार निभाया है. सीरीज के सीजन 3 में निमरत कौर, प्रियामणि, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी, हरमन सिंघा, वेदांत सिन्हा, दर्शन कुमार, सीमा बिस्वास, गुल पनाग, दलीप ताहिल, जुगल हंसराज, विपिन शर्मा, आदित्य श्रीवास्तव और पालिन कबक ने अपनी एक्टिंग से इंप्रेस करने की कोशिश की है.

